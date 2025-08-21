1 órája
Itt a lista: ezek az év legjobb strandjai Zalában
A nyár már az utolsókat "rúgja", ezért megnéztük melyik strand kapta idén legjobb Google értékelést Zala vármegyében. A Google értékelések száma szerint a legjobb 5 strandot mutatjuk most be. Érdekességként pedig egy új szolgáltatást is bemutatunk, részletek a cikkben.
A Google értékelései alapján kerestük az idei nyár legjobb zalai strandját
Fotó: archív/Szakony Attila
A Google értékelések alapján a többség 4,4 és 4,5-ös értékeléssel rendelkezik, bár néhány strand egészen nagy fürdőkomplexumként is szolgálja a vendégeket, tehát termálvizes fürdővel is rendelkezik. Augusztus második felében valóban egyelőre lehűlést tapasztalunk az időjárásban és általában az iskolakezdés előtt már valóban kevesen mennek strandra. Most viszont tekintsünk vissza a nyárra, melynek időjárása ugyan hektikusan alakult, bár a vendégek inkább a szolgáltatások színvonalára, minőségére figyeltek, azt értékelték.
Google értékelés: érdekességek is vannak
A legjobb strand kategóriában ezúttal nem a legjobb balatoni strandok, hanem kizárólag az épített strandok versenyeztek a listánkon a "strand Zala megye". Bár van egy kakukktojás, amit a Top 5-ös lista végén, érdekességként felvillantunk majd.
Kehida: Kellemes csalódás
A legjobb fürdők közül az első helyet a termálfürdőként is ismert Kehida Termál Kehidakustányból érdemelte ki. A legtöbb 7524 vélemény alapján 4,4-es értékeléssel végzett a vendégek véleménye alapján. Az egyik legfrissebb értékelés alapján, ami egy hete érkezett. Ezt írták: "Nagyon igényes és szép hely, a kiszolgálás profi kint is és bent is, külön megszeretném említeni a strand büféjét, mert nagyon szorgosak és figyelmesek az ott dolgozók. Nagy szívvel ajánlom mindenkinek!" A következő hozzászólás is dicsért: "Először, kíváncsian egy hétköznapi napon kb. 1 hónapja látogattunk el ebbe a zalai kis fürdőbe. Kellemeset csalódtunk. Nem volt zsúfolt, tiszta, ár, érték arányban megfelelő. Közelsége révén eleve szimpatikusnak bizonyult. Sok medence, lehetőség kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Klasszak az élményelemek, a medencék, a strandrész. Tetszett az egész igazából. Finomat kint ettünk a hátsó büfénél. A benti étterem kínálatával nem voltunk megelégedve. Kissé drága és natúr volt az étel. Lényegében nagyon jól éreztük magunkat, azóta még egyszer is voltunk és szintén jól éreztük magunkat. Ajánlani tudom, klassz hely." Azonban volt, aki kritikát fogalmazott meg: "Iszonyat drága, cserébe pedig keveset ad! Semmi pénzt nem fordítanak vissza. Külső csúszdák zárva, ahogy megtudtuk évek óta, másik medence kint lezárva, amin látszik, hogy a javítás elmaradt pár éve... Fele ennyi lenne a belépő, akkor lenne reális!"
"Kisgyerekektől egészen a nyugdíjasig"
Zala megye fürdői és strandjai között a második helyen a Zalakarosi Fürdő végzett 7175 véleménnyel, melyhez szintén 4,4-es értékelés dukált. Egy hete egy német turista értékelte szerinte a Zala megyei fürdők egyik strandját: "Teljes kikapcsolódás! Tiszta medencék, kellemes vízhőmérséklet és tökéletes pihenéshez. Nagyon ajánlott!" És egy másik szerint: "Kellemes meglepetés volt számunkra a fürdő. A strand területén rengeteg az árnyékos-fás rész. A medencék változatosak. Rengeteg lehetőség van a kisgyerekektől egészen a nyugdíjasig. Az éttermek-büfék egész korrektek, mind árban, mind minőségben. Könnyű parkolni a közelben." Két hete az öröm mellett egy másik vendég néhány észrevételt is tett: "Összességében jó - és nagyon drága. A beltéri gyermekvilág ötletes, de nagyon csúszós, a lépcsők szűkek, a csúszdáknál nincs érdemi felügyelet - a kötélmászókás medencénél van. Kisgyerekeknek vannak jó játékelemek, pl "vízihinta". Az öltözők tiszták, vannak zárható szekrények, vannak fülkék és zuhanyzók. A büfék árai extra magasak. A kinti gyerekmedence alja biztonságos, de a benti (felnőtt) élménymedence alja sérülésveszélyes. A mosdók tiszták."
Szauna életkorkorláttal...
A legjobb wellness fürdők és strandok rangsorában a dobogó legalsó fokán a Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark végzett, itt 2607 vélemény érkezett, mely 4,5-es értékeléshez volt elég. Két hete egy férfi a portálunkhoz hasonlóan gondolkozott, amikor ezt írta: "Sok strandon jártunk már, de ez a strand mindenképp benne van a TOP3-ban. Kültéri, beltéri, hideg, melegebb vizű és termál medencék. Minden van. Itt mindenki megtalálja a magának megfelelőt..." És egy másikuk: "Korrekt, jó. Szauna csak meztelen (persze takarható lepedővel) pont ezért nem is értem, miért 16+-os. Személyzet kedves, korrekt itt is. Dézsa, vagy merülő medence jó lenne. Kaja az étteremben korrekt, de nem mestermű." Egy édesanya itt is megfogalmazott kritikát egy hónapja: "2 kisgyerekkel voltunk a hétvégén. Szerintem drága a belépő, 18 ezer forintot fizettünk. A kinti nagy medencéhez az van írva, hogy 28-30 Celsius fokos, de közel sem volt annyi, sajnos olyan hideg volt a víz, hogy be kellett mennünk a benti részre. Ott a kisebb gyerekeknek nincs sok lehetőség. Elég sok csúszda, játék rossz, régi állapotban van. A gyógyvizeket nem próbáltuk, oda nyilván gyerek nem mehet bele. Felejthető élmény, összességében jól éreztük magunkat, de sok a hiányosság. A beléptető órára nem lehet ráterhelni, ha fogyasztanál valamit, így elég kényelmetlen, hogy pénzt kell cipelned magaddal."
Megyeszékhelyi élmények
Csak egy hajszállal maradt le a dobogóról a 2339 véleménnyel rendelkező zalaegerszegi AquaCity Vízicsúszda és Élménypark. A létesítmény 4,4-es értékelést kapott a látogatóktól. Egy hete az egyik vendég lelkesedésének adott hangot: "Szuper vízi és csúszdapark, minden korosztálynak van megfelelő medence: gyerekeknek és időseknek (pl termál). 2 csúszda sajnos nem működött, de így is elég, és kis dombra kell felmenni. Van ugráló 3 szinten, és mászó fal is, valamint óránként hullám is…" Szintén egy friss vélemény szerint: "A fürdő jó! A vendéglátás már nem annyira, a lángos a pizza drágább mint a Balcsin, egy gyerek adag 1 db rántott sajt maréknyi rizzsel 3.000 Ft! Ez lehúzás, felháborító és nem is volt jó, aki enni akar vigyen inkább magának kaját, mi második nap ezt tettük! Az amerikai hodogos nem rossz kissé drága, de finom! A fürdő tökéletes volt!" Szintén egy friss értékelésben egy férfi ezt írta: "Szuper csúszdák, hatalmas vízfelület. Ennek köszönhető sok ember esetén sincs nyomorgás a medencékben. Óránként induló hullámmedence, kondipark, focipálya, röplabdapálya. Kicsik és nagyok is megtalálják az elfoglaltságot. Árban megfelelő, nem irreális."
Családoknak kifejezetten jó
Ötödik lett a zalaszentgróti Szent Gróth Termálfürdő 1106 véleménnyel a vendégektől 4,3-as értékelést kapott. Egy hete egy férfi elégedettségének adott hangot: "Nagyon szép, rendezett hely, sok zöld területtel, ahol pihenni és napozni is lehet. A belépő ára teljesen elfogadható, a büfében a kaja is megfizethető. Van kinti és benti medence is, így rossz időben sem kell aggódni. Családoknak kifejezetten ajánlom, minden korosztály talál magának programot. Igazi feltöltődés!" Többen fogalmaztak meg kritikát a fürdővel kapcsolatban: "Már az nem tetszett, hogy alig találtunk oda. Jócskán a településen kívül van... A relax medence tetszett, az egyik része meleg a másik forró vizes. De sajnos relaxálni nem lehet, mert a kedves vendégek nagyon hangosak, neveletlenek. Van egy beltéri úszó medence és egy kisebb melegvízes ülő fürdő. Egy icipici tanmese. Kint az élmény medence és egy hidegvízes medence, ami közepén van egy napozó terasz. Csak napozni igen csak nehézkes a folyton ugráló, fröcskölő gyerekektől. Két büfé van, bőséges választék. Öltöző, mosdó a bejáratnál. De van gyönyörű fás park része. Ez tetszett...."
A legjobb kutyás program...
És ahogy ígértük a végére érkezzen egy extra szolgáltatás. Ez pedig nem más, mint egy kutyás strand Zalalövőről, ami egy természetes víz mellett működik. A helyszín mindössze 74 véleményt kapott, viszont 4,7-es értékeléssel láthatóan kedvelik a kutyatulajdonosok. Egy hozzászóló ezt írta: "A strand június 1- augusztus 31-ig van nyitva, de nem volt lezárva, meg tudtuk nézni. Egész nagy, szép rendezett terület, egy öltözővel, több paddal és 2-3 lejáróval a vízbe. Ha a környéken élnénk biztosan eljönnénk ide többször is a nyáron." Egy gazdi pedig ezt: "Már a puszta létezése is megéri az 5 csillagot! Az állapot és a "szolgáltatás" is szuper. Vannak asztalok-padok, árnyék, öltözőkabin és ferde rámpa a kutyusoknak." Egy másik pedig így fogalmazott: "A legjobb kutyás program a környéken, tisztán tartott part, nyugodt, szép környezetben fürödhet az eb és a gazdi is."
