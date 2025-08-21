Itt a lista: ezek az év legjobb strandjai Zalában

A Google értékelések alapján a többség 4,4 és 4,5-ös értékeléssel rendelkezik, bár néhány strand egészen nagy fürdőkomplexumként is szolgálja a vendégeket, tehát termálvizes fürdővel is rendelkezik. Augusztus második felében valóban egyelőre lehűlést tapasztalunk az időjárásban és általában az iskolakezdés előtt már valóban kevesen mennek strandra. Most viszont tekintsünk vissza a nyárra, melynek időjárása ugyan hektikusan alakult, bár a vendégek inkább a szolgáltatások színvonalára, minőségére figyeltek, azt értékelték.

Látogatók özönlenek a zalaegerszegi Aquacity-be, népszerű hely a Google értékelés szerint is

Fotó: Pezzetta Umberto

Google értékelés: érdekességek is vannak

A legjobb strand kategóriában ezúttal nem a legjobb balatoni strandok, hanem kizárólag az épített strandok versenyeztek a listánkon a "strand Zala megye". Bár van egy kakukktojás, amit a Top 5-ös lista végén, érdekességként felvillantunk majd.

Kehida: Kellemes csalódás

A legjobb fürdők közül az első helyet a termálfürdőként is ismert Kehida Termál Kehidakustányból érdemelte ki. A legtöbb 7524 vélemény alapján 4,4-es értékeléssel végzett a vendégek véleménye alapján. Az egyik legfrissebb értékelés alapján, ami egy hete érkezett. Ezt írták: "Nagyon igényes és szép hely, a kiszolgálás profi kint is és bent is, külön megszeretném említeni a strand büféjét, mert nagyon szorgosak és figyelmesek az ott dolgozók. Nagy szívvel ajánlom mindenkinek!" A következő hozzászólás is dicsért: "Először, kíváncsian egy hétköznapi napon kb. 1 hónapja látogattunk el ebbe a zalai kis fürdőbe. Kellemeset csalódtunk. Nem volt zsúfolt, tiszta, ár, érték arányban megfelelő. Közelsége révén eleve szimpatikusnak bizonyult. Sok medence, lehetőség kicsiknek, nagyoknak egyaránt. Klasszak az élményelemek, a medencék, a strandrész. Tetszett az egész igazából. Finomat kint ettünk a hátsó büfénél. A benti étterem kínálatával nem voltunk megelégedve. Kissé drága és natúr volt az étel. Lényegében nagyon jól éreztük magunkat, azóta még egyszer is voltunk és szintén jól éreztük magunkat. Ajánlani tudom, klassz hely." Azonban volt, aki kritikát fogalmazott meg: "Iszonyat drága, cserébe pedig keveset ad! Semmi pénzt nem fordítanak vissza. Külső csúszdák zárva, ahogy megtudtuk évek óta, másik medence kint lezárva, amin látszik, hogy a javítás elmaradt pár éve... Fele ennyi lenne a belépő, akkor lenne reális!"