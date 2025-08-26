Szőrös kedvencek szereztek örömet a gondozottaknak, immáron harmadszor (galéria, videó)

A verseny különlegességét ezúttal is a Zalai Kutyasuli terápiás kutyái adták, akik nemcsak a feladatokban segítették a játékosokat, hanem jelenlétükkel oldották a hangulatot és mosolyt csaltak mindenki arcára. Az eseményt Zimborás Béla kirendeltségigazgató nyitotta meg, majd Keszei Erika intézményvezető kívánt jó szórakozást és sok közös élményt a résztvevőknek. A szervezők célja az volt, hogy az intézmény lakói számára olyan programot biztosítsanak, amely egyszerre nyújt örömteli kikapcsolódást és közösségi élményt.