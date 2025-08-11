augusztus 11., hétfő

Béla és a gondosóra története: amikor a kocsmába érkeznek a mentők, pedig nem folyt vér

Életmentő, biztonságot ad és fontos eszköz, ezt a cikk elején leszögezzük. Ám vannak helyzetek, amikor a gondosóra a téves riasztás miatt vidám perceket szerez az érintetteknek. Most "örkényi egyperces", mosolygós jegyzet következik: Béla története csupán a „képzelet” szüleménye. De csak majdnem.

Mozsár Eszter
Béla és a gondosóra története: amikor a kocsmába érkeznek a mentők, pedig nem folyt vér

A mentők érkeznek bárhova, ha szükséges a segítség. Még a kocsmához is. A fotó illusztráció.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Béla vidám reggelre ébredt. Nem volt sok teendője a kis zalai faluban, így úgy gondolta, hogy nyugdíjas lévén, meglátogatja barátait a szomszédos településen. A találkozót természetesen nem a háziorvoshoz és a kultúrházba beszélte meg. A szomszéd falu legfontosabb információs központját, a kocsmát vette célba. Béla felelősségteljes és lelkiismeretes ember, nem akarja, hogy hozzátartozói aggódjanak, így szívesen regisztrált a Gondosóra Programra. Azóta is büszkén hordja az életmentő készüléket, amellyel baj esetén azonnal jelezni tud a diszpécser központnak. Eddig nem tudta, hogy mit jelent a téves riasztás, ám történetünk végére már megtanulta, hogy mi az.

A gondosóra hasznos, de előfordulhat téves riasztás
A gondosóra téves riasztás miatt vidám perceket szerezhet. De higgyék el, jó, ha van, hiszen életeket menthet. 

Gondosóra és téves riasztás: minden jó, ha jó a vége

Béla vidáman indult tehát a szomszéd faluba, karján a gondosórával. A létesítményben örömmel üdvözölte barátait, akikkel természetesen órákon keresztül meg tudják vitatni a világ dolgait. A csevejt azonban a mentőautó érkezése szakította félbe. 

Nem értették a szitut, hiszen nem történt verekedés, senki nem lett rosszul. A mentőkkel egy időben érkezett az önkormányzat egyik tagja, s a rendőrség helyi megbízottja, vagy ahogy egymás között hívták, a „helyi seriff”. Béla csodálkozott a nagy kivonulás láttán, s megilletődve vette tudomásul, hogy bizony érte jöttek. Illetve csupán arról szerettek volna megbizonyosodni, hogy nincs-e életveszélyben, nem esett-e baja. Ugyanis a gondosóra – mivel nem volt térerő – bejelzett a központnak. 

A diszpécser annak rendje és módja szerint felhívta őt, illetve a megadott rokont, ám nem sikerült utolérni Bélát. Lévén, nem volt térerő a telefonján sem. Persze, minden jó, ha jó a vége. Béla azért jólesően vette tudomásul: fontos ember, s szerencsére sokan keresnék, ha tényleg baj lenne. Most már tudja, a térerő hiánya miatt is lehet téves riasztás. Mint ahogy a múltkor, amikor a 80 éves Gizi néni kapált a kertben, s véletlenül megnyomta az életmentő eszköz gombját. 

Hazánkban eddig 69 ezer életet mentett meg a gondosóra, akkor valóban szükség volt a jelzésre, azonnali segítségnyújtásra. S abban a mentők, rendőrök is egyetértettek, inkább iszogasson Béla a kocsmában, mint magatehetetlenül, véresen feküdjön az út szélén vagy az árokban.

 

 

