Ne csak regisztráljon, hanem használja is az okoseszközt! Eddig 69 ezer életet mentett meg (galéria, videó)

A „Gondosóra info” elnevezésű országjárás csütörtöki programját a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben tartották, ahol elhangzott: Magyarországon jelenleg 2 millió 65 év feletti ember él, így ők valamennyien jogosultak a Gondosóra Program ingyenes szolgáltatására. Sőt, a 80 év felettiek regisztráció nélkül jutnak hozzá az életmentő eszközhöz.

A gondosóra használata fontos, ne csak regisztráljunk, hívta fel a figyelmet dr. Juhász Roland.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A gondosóra használata életmentő, ezt mutatják a számok

Dr. Juhász Roland elmondta, eddig 900 ezer felhasználóról tudnak, s a 2023 nyarán indított kormányzati programnak köszönhetően 69 ezer életmentő jelzés érkezett, valamint 660 ezer esetben oldották meg a problémát a 0-24 órás diszpécser szolgálat közvetítésével. Naponta 3 ezer jelzés, riasztás érkezik a központba, ez a program az indulása óta 1,3 millió hívást jelent. Az aktuális adatok szerint az áprilisban indított, 80 év felettieknek szóló kampány eddig 250 ezer nyugdíjast ért el.

Járjanak szűrésekre, mozogjanak

Balaicz Zoltán polgármester a város nevében köszöntötte a résztvevőket, s buzdított mindenkit arra, hogy a prevenció jegyében járjanak szűrésekre, mozogjanak rendszeresen. A rendezvényen Prokoppné Teveli Petra, a MoSa Gyalogló Klubhálózat koordinátora mutatta be tevékenységüket. A műsorban Siklósi Judit vezetésével Szenior Örömtáncot láthattak az érdeklődők, s meglepetésvendégként Hoffmann Richárd színművész lépett fel.