Gond van a dinnyékkel! A hatóság többmilliós bírságot szabott ki a kereskedőkre

A NKFH közleményében azt írta, 26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában fedezték fel, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset 16 milliós bírsággal járt. A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy épp milyen minőségi osztályba tartozik. A vizsgálatok során 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.



Repkedtek a bírságok. Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság