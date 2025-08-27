augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

16°
+27
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Túlérett, romlásnak indult

56 perce

Gond van a dinnyékkel! A hatóság többmilliós bírságot szabott ki a kereskedőkre

Címkék#dinnye#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#bírság

A görögdinnyéket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Összesen 485 áruházban és standon jártak a revizorok, és komoly szabálytalanságokat tártak fel.

Zaol.hu

A NKFH közleményében azt írta,  26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában fedezték fel, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset 16 milliós bírsággal járt. A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy épp milyen minőségi osztályba tartozik. A vizsgálatok során 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.
 

Repkedtek a bírságok. Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu