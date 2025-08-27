1 órája
Gond van a dinnyékkel! A hatóság többmilliós bírságot szabott ki a kereskedőkre
A görögdinnyéket vizsgálta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH). Összesen 485 áruházban és standon jártak a revizorok, és komoly szabálytalanságokat tártak fel.
A NKFH közleményében azt írta, 26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában fedezték fel, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset 16 milliós bírsággal járt. A leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy épp milyen minőségi osztályba tartozik. A vizsgálatok során 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.