Göcseji Hét, a virágos Zalaegerszeg első fesztiválja: 90 év emlékei
„Gondunkat, bajunkat akasszuk a szegre, Gyerünk a virágos Zalaegerszegre”. Milyen sokszor hallottuk ezt a rigmust, s most már tudjuk, hogy a Göcseji Hét szlogenje vált máig ismert szállóigévé a városban. Béres Katalin, a Göcseji Múzeum történész-főmuzeológusa mesélt nekünk a Zaol-podcast legutóbbi adásában arról, hogy milyen programokkal készültek, mit jelentett a lakosságnak, kereskedőknek, vendéglátósoknak. S kiderül az is, hogy mennyire vált ismertté az országban a szeretett tájegység.
Béres Katalin a Göcseji Hét programjairól, utóéletéről beszélt a Zaol-podcast adásában.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A Göcseji Múzeum és a Göcseji Tudásközpont közös programjában pénteken és szombaton belvárosi séta, kerekasztal-beszélgetés, kiállítás vitt közelebb minket Zalaegerszeg első fesztiváljának történetéhez. A Göcseji Hét 90 évvel ezelőtt, 1935. augusztus 31. és szeptember 10. között várta a városba látogatókat. Béres Katalin történész a kezdetekről elmondta, fontos volt, hogy Trianon után ismét magához térjen a turizmus, hiszen az új országhatárral elveszítettük az egykori népszerű turistahelyeket. Zalaegerszeg akkori polgármestere, Czobor Mátyás és Pehm József plébános (későbbi Mindszenty bíboros) volt a fő ötletgazda és szervező. Az előkészületekben segített még Fára József főlevéltárnok, s gyűjtőmunkájának köszönhetően a göcseji népi építészet és a tájegység tárgyi kultúrája válhatott ismertté. A Göcseji Hét valóban sok látogatót vonzott, a Zaol-podcast beszélgetésben kiderül, hogy milyen programelemekkel készültek akkoriban, s hogy milyen fontos volt már akkor is a városmarketing.
A Göcseji hét nagy siker volt, még magánházaknál is laktak vendégek
Béres Katalin arról mesélt, hogy a hihetetlen nagy siker után már következő év tavasszal szerettek volna hasonló rendezvényt létrehozni, ám sajnos ez nem sikerült. Volt még egy próbálkozás a 60-as években, ám utána még több évtizednek kellett eltelnie, hogy a tájegység értékei ismét előtérbe kerülhessenek. S hogy a környező falvak miként profitáltak belőle, köztük Kustánszeg milyen újdonsággal készült a Göcseji hét rendezvénysorozatra, s hogy milyen tárgyi emlékek maradtak a múltbéli eseményből a Göcseji Múzeumban? Ez is kiderül a legutóbbi podcast adásunkból.
Fesztivál gyerekekkel, politikával és egy elfeledett indulóval – nem hiszed el, mi minden volt a Göcseji Héten!
Miért tűnt el a fesztivál, ami egyszer már megmozdította az egész megyét? Kutakodtunk!
Zaol podcast
