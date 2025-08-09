Göcseji Hét, a virágos Zalaegerszeg első fesztiválja: 90 év emlékei

A Göcseji Múzeum és a Göcseji Tudásközpont közös programjában pénteken és szombaton belvárosi séta, kerekasztal-beszélgetés, kiállítás vitt közelebb minket Zalaegerszeg első fesztiváljának történetéhez. A Göcseji Hét 90 évvel ezelőtt, 1935. augusztus 31. és szeptember 10. között várta a városba látogatókat. Béres Katalin történész a kezdetekről elmondta, fontos volt, hogy Trianon után ismét magához térjen a turizmus, hiszen az új országhatárral elveszítettük az egykori népszerű turistahelyeket. Zalaegerszeg akkori polgármestere, Czobor Mátyás és Pehm József plébános (későbbi Mindszenty bíboros) volt a fő ötletgazda és szervező. Az előkészületekben segített még Fára József főlevéltárnok, s gyűjtőmunkájának köszönhetően a göcseji népi építészet és a tájegység tárgyi kultúrája válhatott ismertté. A Göcseji Hét valóban sok látogatót vonzott, a Zaol-podcast beszélgetésben kiderül, hogy milyen programelemekkel készültek akkoriban, s hogy milyen fontos volt már akkor is a városmarketing.

Czobor Mátyás polgármester, akinek köszönhetjük a Göceji Hét programsorozatot, s a máig ismert szlogent.

Forrás: Göcseji Múzeum

A Göcseji hét nagy siker volt, még magánházaknál is laktak vendégek

Béres Katalin arról mesélt, hogy a hihetetlen nagy siker után már következő év tavasszal szerettek volna hasonló rendezvényt létrehozni, ám sajnos ez nem sikerült. Volt még egy próbálkozás a 60-as években, ám utána még több évtizednek kellett eltelnie, hogy a tájegység értékei ismét előtérbe kerülhessenek. S hogy a környező falvak miként profitáltak belőle, köztük Kustánszeg milyen újdonsággal készült a Göcseji hét rendezvénysorozatra, s hogy milyen tárgyi emlékek maradtak a múltbéli eseményből a Göcseji Múzeumban? Ez is kiderül a legutóbbi podcast adásunkból.