Cséplő Gyuri letűnt világa és a göcseji falvak jelene: a múltra emlékezett tíz település (galéria, videó)

Pénteken várostörténeti sétán vehettek részt az érdeklődők a vasútállomástól indulva Béres Katalin történész-főmuzeológus vezetésével. Másnap a Göcseji Tudásközpontban emlékeztek meg a város első fesztiváljáról. Az intézmény előtt Pácsonyi Imre, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke, és Böjte Sándor önkormányzati képviselő köszöntötte a jelenlévőket. A műsorban a Zalai Táncegyüttes lépett fel, miközben a téren a Göcseji Kézműves Egyesület tagjai sátránál kézműves foglalkozásra invitálták a gyerekeket. A kirakodó vásár pedig a göcseji települések értékeit mutatta be, akiknek részvételével kerekasztal-beszélgetésen tudhattak meg többet a jelenlévők a kihívásokról, a települések jellegzetességeiről, az együttműködési lehetőségekről. A program végén a Göcseji Hét 90 éves jubileuma alkalmából rendezett kiállítás várta az érdeklődőket.

A Göcseji Hét ’90 kiállításmegnyitón a németfalui Vadvirág Népdalkör énekelt.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A Göcsegi Hét máig tartó hatása

A Göcseji Múzeum (Béres Katalin történész, Dömötör Andrea gyűjteménykezelő, Kiss Nóra néprajzos-muzeológus és Szényi Krisztina kommunikációs munkatárs) saját gyűjteményéből válogatott a kiállítás anyagághoz, míg mellette tíz göcseji település mutatja be múltbéli és jelenlegi értékeit. Míg egyik részen a virágos Zalaegerszeg első fesztiváljának előzményeiről, a programokról, a marketingjéről tudhatunk meg többet, s a féltve őrzött relikviák között többek között a Czobor Mátyás polgármesternek készített, kézi szövésű szőnyeget láthatjuk, addig a paravánokon és a kiállítás másik részén Nagylengyel, Petrikeresztúr, Kustánszeg, Becsvölgye, Nova, Dobronhegy, Pálfiszeg, Milejszeg, Németfalu és Teskánd hív múltidézésre saját összeállításukkal, egészen szeptember 10-éig. A kiállítás létrejöttében segített továbbá a Zala Megyei Népművészeti Egyesület és a tudásközpont.

A Göcseji Hét ’90 kiállítást Sümeginé Horváth Anita ajánlotta az érdeklődők figyelmébe, s Havasi Bálint nyitotta meg.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Egy korabeli expo volt a Göcseji Hét

Sümeginé Horváth Anita, a Göcseji Tudásközpont igazgatója köszöntőjében úgy fogalmazott, Göcsej és Zalaegerszeg elválaszthatatlanok nemcsak kilencven éve, hanem most is. Ahogy annak idején a szervezés során, úgy most ugyancsak az összefogás és a közösségek ereje mutatkozott meg. Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának főigazgatója arról szólt, hogy a Göcseji Hét egykori rendezvénye nagy lendületet hozott a város és a környező települések életébe. Trianon után, a két világháború között új idegenforgalmi arculatot szerettek volna kialakítani. Zalaegerszeg programja egyszerre volt fesztivál, városi ünnep, gazdasági- és kulturális találkozó, illetve közösségi hely. Egy korabeli expo, ahol mindenki lehetőséget kapott a bemutatkozásra. Egy olyan program, ahol a helyiek közösen fedezték fel a turistákkal együtt Göcsej kézműves kultúráját, ízeit és vendégszeretetét.