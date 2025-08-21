augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+33
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Születésnap

35 perce

57 éves lett az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#Mátyás István#Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága#Balaicz Zoltán#Varju András

Zalaegerszegen Szent István király és az államalapítás mellett születésnapot is ünnepeltek augusztus 20-án. Az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye 57 éves lett: a Göcseji Falumúzeum 1968. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.

Antal Lívia

Ez alkalomból köszöntőt mondott Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, felidézve azt, hogy először a Május 1. liget, illetve az Alsóerdő jött szóba, a Göcseji Falumúzeum helyszínként. Végül úgy alakult, hogy itt, a Zala-folyó holtága mellett épült meg a Göcsej csodáit bemutató falumúzeum

Göcseji Falumúzeum
A Göcseji Falumúzeum születésnapján sokféle játék és póni kocsikázás is várta a családokat és a gyereket.
Fotó: Antal Lívia

Göcseji Falumúzeum: vásár is várta a látogatókat

A születésnap kapcsán Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója, valamint Varju András, a Göcseji Falumúzeum tagintézmény-vezetője is megosztotta gondolatait. A rendezvényen kiállítások, mesterségbemutatók, kézműves termékek és élelmiszerek vására várta az érdeklődőket, akik Mátyás István orgonaművész játékát is élvezhették a zalacsébi fatemplomban.

Az ország első falumúzeuma 57 éves lett

Fotók: Antal Lívia

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu