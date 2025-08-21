35 perce
57 éves lett az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye (galéria, videó)
Zalaegerszegen Szent István király és az államalapítás mellett születésnapot is ünnepeltek augusztus 20-án. Az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye 57 éves lett: a Göcseji Falumúzeum 1968. augusztus 20-án nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt.
Ez alkalomból köszöntőt mondott Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, felidézve azt, hogy először a Május 1. liget, illetve az Alsóerdő jött szóba, a Göcseji Falumúzeum helyszínként. Végül úgy alakult, hogy itt, a Zala-folyó holtága mellett épült meg a Göcsej csodáit bemutató falumúzeum.
Göcseji Falumúzeum: vásár is várta a látogatókat
A születésnap kapcsán Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója, valamint Varju András, a Göcseji Falumúzeum tagintézmény-vezetője is megosztotta gondolatait. A rendezvényen kiállítások, mesterségbemutatók, kézműves termékek és élelmiszerek vására várta az érdeklődőket, akik Mátyás István orgonaművész játékát is élvezhették a zalacsébi fatemplomban.
Az ország első falumúzeuma 57 éves lettFotók: Antal Lívia