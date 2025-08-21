57 éves lett az ország első szabadtéri néprajzi gyűjteménye (galéria, videó)

Ez alkalomból köszöntőt mondott Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, felidézve azt, hogy először a Május 1. liget, illetve az Alsóerdő jött szóba, a Göcseji Falumúzeum helyszínként. Végül úgy alakult, hogy itt, a Zala-folyó holtága mellett épült meg a Göcsej csodáit bemutató falumúzeum.

A Göcseji Falumúzeum születésnapján sokféle játék és póni kocsikázás is várta a családokat és a gyereket.

Fotó: Antal Lívia

Göcseji Falumúzeum: vásár is várta a látogatókat

A születésnap kapcsán Havasi Bálint, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága főigazgatója, valamint Varju András, a Göcseji Falumúzeum tagintézmény-vezetője is megosztotta gondolatait. A rendezvényen kiállítások, mesterségbemutatók, kézműves termékek és élelmiszerek vására várta az érdeklődőket, akik Mátyás István orgonaművész játékát is élvezhették a zalacsébi fatemplomban.