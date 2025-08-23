Göcsej Fesztivál
1 órája
Elmarad ez a remeknek ígérkező zenés program Zalában
A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a szombat estére meghirdetett, Várkonyi Attila, alias D.J. Dominique nevével fémjelzett Fergeteg Party, valamint a közkedvelt zalai énekesnő, Klau fellépése a zalaegerszegi Göcsej Fesztiválon – jelentették be kora délután a szervezők.
A hatházi repülőtérre tervezett retro zenés programot később, egy új időpontban tartják meg.
Göcsej Fesztivál
3 órája
Ilyen volt Charlie péntek esti koncertje Zalaegerszegen (galéria)
