Göcsej Fesztivál

1 órája

Elmarad ez a remeknek ígérkező zenés program Zalában

Címkék#zene#Fergeteg party#szórakozás#fesztivál#elmarad

A kedvezőtlen időjárás miatt elmarad a szombat estére meghirdetett, Várkonyi Attila, alias D.J. Dominique nevével fémjelzett Fergeteg Party, valamint a közkedvelt zalai énekesnő, Klau fellépése a zalaegerszegi Göcsej Fesztiválon – jelentették be kora délután a szervezők.

Gyuricza Ferenc

A hatházi repülőtérre tervezett retro zenés programot később, egy új időpontban tartják meg. 

A népszerű zalai énekesnő, Klau lett volna a Göcsej Fesztivál szombat esti fellépője
Forrás:  Facebook

 

 

