Göcsej Fesztivál

11 perce

Ilyen volt Charlie péntek esti koncertje Zalaegerszegen

Címkék#zene#szórakozás#fesztivál#Charlie#koncert

A hazai pop- és rockzenei élet egyik legfényesebb állócsillaga, Charlie lépett fel zenekarával péntek este Zalaegerszegen. A többszörös arany- és platinalemezes, többek közt Liszt-, EmeRTon- és Petőfi Zenei Díjjal kitüntetett énekes a Göcsej Fesztivál keretében adott másfél órás koncertet.

Gyuricza Ferenc

A Göcsej Fesztivál egy új kezdeményezés, amit a hatházi repülőtéren rendeztek meg. A délutáni és kora esti órákban két helyi zenekar, a Gida Blue’s Band és a Shabby Blues Band zenélt, de volt műrepülő bemutató is Besenyei Péterrel. A rendezvény ma főként családi programokkal folytatódik, este pedig Klau szórakoztatja a közönséget. 

Charlie a Göcsej Fesztiválon
Charlie a Göcsej Fesztiválon
Fotó: Gyuricza Ferenc

 

 

