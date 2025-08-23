Ilyen volt Charlie péntek esti koncertje Zalaegerszegen

A Göcsej Fesztivál egy új kezdeményezés, amit a hatházi repülőtéren rendeztek meg. A délutáni és kora esti órákban két helyi zenekar, a Gida Blue’s Band és a Shabby Blues Band zenélt, de volt műrepülő bemutató is Besenyei Péterrel. A rendezvény ma főként családi programokkal folytatódik, este pedig Klau szórakoztatja a közönséget.

Charlie a Göcsej Fesztiválon

Fotó: Gyuricza Ferenc