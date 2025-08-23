Göcsej Fesztivál
11 perce
Ilyen volt Charlie péntek esti koncertje Zalaegerszegen
A hazai pop- és rockzenei élet egyik legfényesebb állócsillaga, Charlie lépett fel zenekarával péntek este Zalaegerszegen. A többszörös arany- és platinalemezes, többek közt Liszt-, EmeRTon- és Petőfi Zenei Díjjal kitüntetett énekes a Göcsej Fesztivál keretében adott másfél órás koncertet.
A Göcsej Fesztivál egy új kezdeményezés, amit a hatházi repülőtéren rendeztek meg. A délutáni és kora esti órákban két helyi zenekar, a Gida Blue’s Band és a Shabby Blues Band zenélt, de volt műrepülő bemutató is Besenyei Péterrel. A rendezvény ma főként családi programokkal folytatódik, este pedig Klau szórakoztatja a közönséget.
