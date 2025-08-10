augusztus 10., vasárnap

Strand-körkép

29 perce

A vízimentőnek itt alig akad dolga: fegyelmezettek a strandolók, s még az orka is barátságos (galéria)

Rekkenő kánikula volt szombaton délután, a vízpart lassan telt meg, estére érkezett a nagyobb tömeg. A Gébárti Tóstrand augusztus végéig várja a felfrissülni vágyókat, védjegyük a természetközelség, a biztonság, s a kiépített infrastruktúra.

Mozsár Eszter
Van itt minden: vízimentő, orka és sok vidám pancsikoló.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A város által üzemeltetett komplexumba ebéd után érkeztem, így még volt bőven hely a törölközőknek. A felnőttek leginkább a part mentén választottak maguknak napozó- és árnyékos helyet, miközben a gyerekek a homokozóban játszottak vagy a felfújt orka és dinó hátán lebegtek. A bójával elkerített strandrészen a 24 fokos vízben élmény volt a fürdőzés még a 35 fokos melegben is. Akik a kellemes hőmérsékletű vízben pancsoltak, elmondták, hogy a közelből laknak, főleg egerszegiek voltak. Akadt, aki nyáron többször felkeresi a csendes vízi paradicsomot. Mindenki biztonságban van, a fiatal zalaegerszegi vízimentő, Lepár Margaréta öt éve szerezte meg a képesítést. Négy éve teljesít szolgálatot a Gébárti Tóstrand területén, egy évig párhuzamosan a Balatonon is dolgozott. Van némi különbség, itt jóval kevesebb a veszélyes helyzet, felelte érdeklődésünkre. 

Gébárti Tóstrand
A Gébárti Tóstrand felnőttek és gyermekek kedvelt helye. Azok jönnek, akik csendesebb élményre vágynak. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

- A Balatonon lényegesen több volt a könnyű sérült, főleg a kagylók miatt. Itt Zalaegerszegen ez a veszély alig fenyeget. Idén eddig csupán öt vendéget láttunk el. Arra kell ügyelni, hogy hirtelen mélyül a víz. Két éve volt komolyabb mentésem, amikor egy erősen ittas fiatalembert kellett kiemelni a vízből, katamaránnal mentem utána. Szerencsére kisebb a terület, hétvégén pedig ketten vagyunk, tehát valóban biztonságban van itt mindenki. Érdekes, hogy a fiatalok a vakáció alatt inkább hétköznap, esténként érkeznek, ők szeretnek sportolni, röplabdázni.

A Gébárti Tóstrand csendes és kedvező a belépő

A Gébárti Tóstrandot és a városi strandot, uszodát üzemeltető Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. ügyvezetője, Böcskey Zsolt lapunkat arról tájékoztatta, hogy mindkét intézmény esetében nagyon jól indult a szezon, ám júliusban már kedvezőtlenebb volt az időjárás. A nyitás után néhány hétig rekordszámú látogató érkezett, így hétvégeken több mint hatszázan választották a Gébárti-tavat.

- Azt tapasztaltuk, hogy a Gébárti Tóstrandot leginkább azok keresik fel, akiknek nem kell a csúszda, a szórakozás, inkább csendesebb környezetben napoznak, fürdenek. Ők jellemzően a 40 pluszos korosztály, de persze vannak gyermekes családok is – mondta Böcskey Zsolt.

A Gébárti Tóstrandra a felnőttek 1200 forintért, míg a nyugdíjasok, gyerekek 1000 forintért válthatnak belépőt, valóban kedvező a jegyár. A nyitvatartás 10-20 óráig van, s természetesen az Egerszeg kártya is biztosít kedvezményt.

Gébárti Tóstrand strand-körkép

Fotók: Mozsár Eszter

 

 


 

