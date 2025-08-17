Sortos hölgyek és félmeztelen férfiak – megnyílt a Gébárti-strand 1981-ben (galéria)

Ekkor húsz méter szélességben a part száraz részének homokozását kezdték meg, valamint sor került a tó medrében a kavicsos föveny kialakítására, hogy a part menti sekély víz ne legyen iszapos. A félszigeten egyelőre ideiglenes kabinokat, WC-ket helyeztek el, de a későbbi időpontban sor kerül majd a strand főépületének – amelyben öltözők, mosdók, s vendéglátóegységek kapnak helyet- felépítésére is. Ezt az épületet veszik majd körbe a sportpályák, parkok, ahol a fürdőzők napozhatnak. A félszigetet fa gyaloghídon lehet megközelíteni, ennek elemei készen vannak, összeszerelésre várnak… A Gébárti strand gyorsan népszerű lett.

A Gébárti strand 1985 augusztusában Fotó: ZH Archívum

Gébárti strand: az időjárás közbeszólt

Azonban a mostoha időjárás hátráltatta a munkákat, a fahíd ugyan elkészült, és a városi tanács is 2 millió forintot fordított a Gébárti strand kialakítására, ennek megnyitására csak a következő évben kerülhetett sor. Erről a Zalai Hírlap 1981. június 3-ai lapszáma tudósított:

„Nagy nap ez a mai. Sortos hölgyek és félmeztelen férfiak igyekeznek a vakító napsütésben a földnyelv felé. Végre valahára most már hivatalosan is megnyílt a Gébárti-tó strandja Zalaegerszegen. Kirakták a bójákat, felállították az öltözőfülkéket, annak rendje-módja szerint vízmintát vettek, így semmi akadálya nincs annak, hogy a fürdőzők belevessék magukat a mesterséges tó hullámaiba. Persze ebben a villámcsapásként beköszöntő korai kánikulában nem várta meg a közönség a hivatalos nyitás napját.”

Képgalériánkba a Zalai Hírlap archívumából válogattunk fotókat a Gébárti-strandról, az 1980-as évekből.