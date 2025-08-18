31 perce
„Szentháromság” másképpen – Másodszor mutatta meg magát a fiatal nemzedék (galéria, videó)
Pénteken zárult a két hétig tartó GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, ahol a fiatalok munkáiból nyílt kiállítás a gébárti alkotóházban. A Magyar Képzőművészeti Egyetem kilenc hallgatójának alkotásait ajánlotta az érdeklődők figyelmébe dr. habil Flip Csaba DLA Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi docens, a telep művészeti vezetője. A megjelenteket Kiss-Molnár István intézményegység-vezető és Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte.
A 39. GébArt Zalaegerszeg Nemzetközi Művésztelep zárókiállítását mutatja be Balaicz Zoltán, Filp Csaba és Kiss-Molnár István.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Ahogy a városvezetőt fogalmazott, az 1992-ben alapított művészeti fórum olyan találkozási lehetőséget adott, ahol a magyar és külföldi művészek egymástól tanulhatnak. A harminckettedik művésztelep idei témája az „Arte vita natura”, azaz a művészet-élet-természet hármassága volt, méghozzá egy Gulácsy Lajos-festmény felirata alapján. A zárókiállításon mintegy harminc művet mutatnak be, amit szeptember 20-ig láthatnak az érdeklődők az alkotóház nyitvatartási idejében.
Lezárult a 39. GebArt Zalaegerszegi Nemzetközi MűvésztelepFotók: Pezzetta Umberto