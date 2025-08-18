augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zárókiállítás Gébárton

31 perce

„Szentháromság” másképpen – Másodszor mutatta meg magát a fiatal nemzedék (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#GébArt Nemzetközi Művésztelep#Arte vita natura#galéria

Pénteken zárult a két hétig tartó GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep, ahol a fiatalok munkáiból nyílt kiállítás a gébárti alkotóházban. A Magyar Képzőművészeti Egyetem kilenc hallgatójának alkotásait ajánlotta az érdeklődők figyelmébe dr. habil Flip Csaba DLA Munkácsy-díjas festőművész, egyetemi docens, a telep művészeti vezetője. A megjelenteket Kiss-Molnár István intézményegység-vezető és Balaicz Zoltán polgármester köszöntötte.

Mozsár Eszter
„Szentháromság” másképpen – Másodszor mutatta meg magát a fiatal nemzedék (galéria, videó)

A 39. GébArt Zalaegerszeg Nemzetközi Művésztelep zárókiállítását mutatja be Balaicz Zoltán, Filp Csaba és Kiss-Molnár István.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ahogy a városvezetőt fogalmazott, az 1992-ben alapított művészeti fórum olyan találkozási lehetőséget adott, ahol a magyar és külföldi művészek egymástól tanulhatnak. A harminckettedik művésztelep idei témája az „Arte vita natura”, azaz a művészet-élet-természet hármassága volt, méghozzá egy Gulácsy Lajos-festmény felirata alapján. A zárókiállításon mintegy harminc művet mutatnak be, amit szeptember 20-ig láthatnak az érdeklődők az alkotóház nyitvatartási idejében. 

Lezárult a 39. GebArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep 

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu