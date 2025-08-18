„Szentháromság” másképpen – Másodszor mutatta meg magát a fiatal nemzedék (galéria, videó)

Ahogy a városvezetőt fogalmazott, az 1992-ben alapított művészeti fórum olyan találkozási lehetőséget adott, ahol a magyar és külföldi művészek egymástól tanulhatnak. A harminckettedik művésztelep idei témája az „Arte vita natura”, azaz a művészet-élet-természet hármassága volt, méghozzá egy Gulácsy Lajos-festmény felirata alapján. A zárókiállításon mintegy harminc művet mutatnak be, amit szeptember 20-ig láthatnak az érdeklődők az alkotóház nyitvatartási idejében.