Egy hónapig tart

Gázvezeték-felújítás kezdődik hétfőn a Honvéd utcában – a gépjárművek és a parkoló autók elől is lezárják az érintett szakaszt

Megbontják a burkolatot és a forgalmat is korlátozzák majd. Augusztus 11-én, hétfőn reggel Zalaegerszegen a Honvéd utcában gázvezeték-felújítás kezdődik. A munkálatok ideje alatt az érintett útszakaszt lezárják a gépjárművek és a parkoló autók elől, csak gyalogosan lehet közlekedni egy hónapig.

Antal Lívia
Forrás: utcakereso.hu

Az E.ON gázrekonstrukciós beruházásai, így a Honvéd utcai gázvezeték-felújítás is az ügyfelek stabil és megbízható gázellátását szolgálják. A vállalat mindent megtesz azért, hogy a lakosság ellátásbiztonságát szolgáló munkák a lehető leggyorsabban, a környéken élők és az autósok számára a legkisebb kellemetlenséget okozva valósuljanak meg, írta közleményében az energiaszolgáltató.

Gázvezeték-felújítás – a munkálatok miatt parkolókat is lezárnak

A gázvezetékek cseréjét augusztus 11. és szeptember 12. között végzik el a Honvéd utca Gönczi Ferenc utca és a Holub József utca közötti szakaszán. A munkálatok forgalomkorlátozás és az autóforgalom szüneteltetése mellett zajlanak. A Holub József utcai csomópontot félpályán lezárják, illetve a torkolattal szemközti oldalán, továbbá a Honvéd utca érintett szakaszán a parkolókat is lezárják. Az autóval közlekedőket forgalomirányító segíti a munkavégzés ideje alatt.

Fokozott figyelmet kérnek a járművezetőktől

Az E.ON kéri az autósokat, hogy a forgalomirányítás és az aktuális jelzések figyelembevételével, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterület közelében. A gázvezeték rekonstrukciójának végeztével a felbontott útburkolatot teljesen újjáépítik. Az E.ON Hungária Csoport köszöni az érintett lakosok és az arra közlekedők türelmét és megértését.

 

