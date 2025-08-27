Ne pánikoljon, ha nincs gáz, csak egy napig tart a szünet a zalai városban!

A gázvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt gázszünet lesz csütörtökön 8 és 16 óra között Lenti városának jelentős részén. A szolgáltatás kiesésére az alábbi utcákban kell a fogyasztóknak számítaniuk:

Ady Endre utca

Akácfa utca

Alkotmány utca

Átkötő utca

Bánffy Miklós utca

Bethlen Gábor utca

Béke utca

Bocskai utca

Boglárka utca

Boróka utca

Bottyán János utca

Ciklámen utca

Csalogány utca

Csörgő utca

Deák Ferenc utca

Dózsa György út

Fenyő utca

Fűz utca

Gát utca

Gyár utca

Gyöngyvirág utca

Hársfa utca

Honvéd utca

Hunyadi utca

Hóvirág utca

Ifjúság útja

Ipari utca

Iskola utca

Jókai utca

József Attila utca

Kankalin utca

Kinizsi utca

Kisfaludy utca

Kossuth út

Lehel utca

Liget köz

Lovarda utca

Nyírfa utca

Pacsirta utca

Petőfi út

Rákóczi Ferenc utca

Rozmaring utca

Sugár út

Széchenyi István tér

Szövetkezeti utca

Takarék köz

Táncsics Mihály utca

Telek utca

Templom tér

Termál utca

Thököly utca

Tompa Mihály utca

Tölgyfa utca

Tőzike utca

Vadvirág utca

Vörösmarty utca

Zöldmező utca

Zrínyi Miklós utca.

A gázszünetet követően a gázóra előtti nyomásszabályzó szeleppel tudjuk visszakapcsolni a szolgáltatást.