Rekonstrukciós munkák
59 perce
Ne pánikoljon, ha nincs gáz, csak egy napig tart a szünet a zalai városban!
A gázvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt gázszünet lesz csütörtökön 8 és 16 óra között Lenti városának jelentős részén. A szolgáltatás kiesésére az alábbi utcákban kell a fogyasztóknak számítaniuk:
- Ady Endre utca
- Akácfa utca
- Alkotmány utca
- Átkötő utca
- Bánffy Miklós utca
- Bethlen Gábor utca
- Béke utca
- Bocskai utca
- Boglárka utca
- Boróka utca
- Bottyán János utca
- Ciklámen utca
- Csalogány utca
- Csörgő utca
- Deák Ferenc utca
- Dózsa György út
- Fenyő utca
- Fűz utca
- Gát utca
- Gyár utca
- Gyöngyvirág utca
- Hársfa utca
- Honvéd utca
- Hunyadi utca
- Hóvirág utca
- Ifjúság útja
- Ipari utca
- Iskola utca
- Jókai utca
- József Attila utca
- Kankalin utca
- Kinizsi utca
- Kisfaludy utca
- Kossuth út
- Lehel utca
- Liget köz
- Lovarda utca
- Nyírfa utca
- Pacsirta utca
- Petőfi út
- Rákóczi Ferenc utca
- Rozmaring utca
- Sugár út
- Széchenyi István tér
- Szövetkezeti utca
- Takarék köz
- Táncsics Mihály utca
- Telek utca
- Templom tér
- Termál utca
- Thököly utca
- Tompa Mihály utca
- Tölgyfa utca
- Tőzike utca
- Vadvirág utca
- Vörösmarty utca
- Zöldmező utca
- Zrínyi Miklós utca.
A gázszünetet követően a gázóra előtti nyomásszabályzó szeleppel tudjuk visszakapcsolni a szolgáltatást.
