Rekonstrukciós munkák

59 perce

Ne pánikoljon, ha nincs gáz, csak egy napig tart a szünet a zalai városban!

Gyuricza Ferenc

A gázvezeték rekonstrukciós munkálatai miatt gázszünet lesz csütörtökön 8 és 16 óra között Lenti városának jelentős részén. A szolgáltatás kiesésére az alábbi utcákban kell a fogyasztóknak számítaniuk: 

  • Ady Endre utca
  • Akácfa utca
  • Alkotmány utca
  • Átkötő utca
  • Bánffy Miklós utca
  • Bethlen Gábor utca
  • Béke utca
  • Bocskai utca
  • Boglárka utca
  • Boróka utca
  • Bottyán János utca
  • Ciklámen utca
  • Csalogány utca
  • Csörgő utca
  • Deák Ferenc utca
  • Dózsa György út
  • Fenyő utca
  • Fűz utca
  • Gát utca
  • Gyár utca
  • Gyöngyvirág utca
  • Hársfa utca
  • Honvéd utca
  • Hunyadi utca
  • Hóvirág utca
  • Ifjúság útja
  • Ipari utca
  • Iskola utca
  • Jókai utca
  • József Attila utca
  • Kankalin utca
  • Kinizsi utca
  • Kisfaludy utca
  • Kossuth út
  • Lehel utca
  • Liget köz
  • Lovarda utca
  • Nyírfa utca
  • Pacsirta utca
  • Petőfi út
  • Rákóczi Ferenc utca
  • Rozmaring utca
  • Sugár út
  • Széchenyi István tér
  • Szövetkezeti utca
  • Takarék köz
  • Táncsics Mihály utca
  • Telek utca
  • Templom tér
  • Termál utca
  • Thököly utca
  • Tompa Mihály utca
  • Tölgyfa utca
  • Tőzike utca
  • Vadvirág utca
  • Vörösmarty utca
  • Zöldmező utca
  • Zrínyi Miklós utca. 

A gázszünetet követően a gázóra előtti nyomásszabályzó szeleppel tudjuk visszakapcsolni a szolgáltatást.

 

