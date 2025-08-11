augusztus 11., hétfő

Rekonstrukciós munkálatok

1 órája

Gázszünetnek néznek elébe Nagykanizsán

Címkék#E-On Hungária Zrt#Nagykanizsa#gázszünet

Gyuricza Ferenc

Gázvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatt átmeneti gázszünet lesz augusztus 12-én, kedden 8 és 16 óra között Nagykanizsán – jelezte az E.On Hungária Zrt. A szolgáltatás ideiglenes kiesésére az Attila, Kodály, Liszt Ferenc és Rózsa utca, valamint a Balatoni út fogyasztóinak kell számítaniuk. A gázszünetet követően az érintett ingatlanok használóinak a gázóra előtti nyomásszabályzó szeleppel kell visszakapcsolniuk a szolgáltatást.

 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
