Gázszünetnek néznek elébe Nagykanizsán

Gázvezeték-rekonstrukciós munkálatok miatt átmeneti gázszünet lesz augusztus 12-én, kedden 8 és 16 óra között Nagykanizsán – jelezte az E.On Hungária Zrt. A szolgáltatás ideiglenes kiesésére az Attila, Kodály, Liszt Ferenc és Rózsa utca, valamint a Balatoni út fogyasztóinak kell számítaniuk. A gázszünetet követően az érintett ingatlanok használóinak a gázóra előtti nyomásszabályzó szeleppel kell visszakapcsolniuk a szolgáltatást.