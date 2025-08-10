augusztus 10., vasárnap

Gázvezeték-felújítási munkálatok

1 órája

Figyelem! Itt is korlátozzák a forgalmat Zalaegerszegen – ez az oka

Címkék#munkálatok#E ON#gázvezeték#forgalom

Burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítási munkálatok kezdődnek augusztus 11-én, hétfőn reggel Zalaegerszegen a Honvéd utcában, ideiglenes forgalomkorlátozás mellett.

Zaol.hu

A beruházás idején az érintett útszakaszt lezárják a gépjárművek és a parkoló autók elől, a gyalogosforgalom azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz, tájékoztatta portálunkat a szolgáltató. Az E.ON gázrekonstrukciós beruházásai az ügyfelek stabil és megbízható gázellátását szolgálják, írták.

Gázvezeték-felújítási munkálatok kezdődnek Zalaegerszegen a Honvéd utcában

Forgalomkorlátozás várható

A beruházás augusztus 11. és szeptember 12. között zajlik. A Honvéd utca Gönczi Ferenc és Holub József utca közötti részét érinti a forgalomkorlátozás és szünetel az autóforgalom. A Holub József utcai csomópontot félpályán lezárják és a torkolattal szemközti oldalán, továbbá a Honvéd utca érintett szakaszán a parkolók sem használhatók majd. Az autóval közlekedőket a munkavégzés ideje alatt forgalomirányító segíti.

Az E.ON a munkálatok végeztével, a felbontással érintett útburkolat teljes újjáépítésével adja vissza a szakaszt a forgalomnak. 

 

