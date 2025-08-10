Figyelem! Itt is korlátozzák a forgalmat Zalaegerszegen – ez az oka

A beruházás idején az érintett útszakaszt lezárják a gépjárművek és a parkoló autók elől, a gyalogosforgalom azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz, tájékoztatta portálunkat a szolgáltató. Az E.ON gázrekonstrukciós beruházásai az ügyfelek stabil és megbízható gázellátását szolgálják, írták.

Gázvezeték-felújítási munkálatok kezdődnek Zalaegerszegen a Honvéd utcában

Forgalomkorlátozás várható

A beruházás augusztus 11. és szeptember 12. között zajlik. A Honvéd utca Gönczi Ferenc és Holub József utca közötti részét érinti a forgalomkorlátozás és szünetel az autóforgalom. A Holub József utcai csomópontot félpályán lezárják és a torkolattal szemközti oldalán, továbbá a Honvéd utca érintett szakaszán a parkolók sem használhatók majd. Az autóval közlekedőket a munkavégzés ideje alatt forgalomirányító segíti.

Az E.ON a munkálatok végeztével, a felbontással érintett útburkolat teljes újjáépítésével adja vissza a szakaszt a forgalomnak.