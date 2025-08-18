Különös szerelem Zalában: párkapcsolat verekedéssel, garázdasággal, csonttöréssel...

A különös szerelmi kapcsolatról a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter számolt be hírportálunknak. Mint írta: az 53 éves férfi és 44 éves barátnője 2025. május 18-án este ittasan veszekedett a nagykanizsai buszpályaudvaron. Az indulatok odáig fajultak, hogy a pár kölcsönös verekedéssel botránkoztatta meg az ott tartózkodókat, amely során a férfi a földre esett.

A pár mindkét tagja bíróság elé kerül

Forrás: ZH archívum

Néhány nappal később, 2025. május 23-án délután pedig, amikor észlelte, hogy a barátnője egy takaró alatt fekszik a földön egy másik férfival, indulatba jött, és a földön fekvő személy fejét több alkalommal is megütötte, megrúgta, amitől a sértettnek súlyos sérülése, csonttörése keletkezett.

A nagykanizsai járási ügyészség a pár mindkét tagjával szemben vádat emelt garázdaság vétsége miatt, a férfinek emellett súlyos testi sértés bűntette miatt is felelnie kell a bíróság előtt.