Legénykedő szájhősök vagy megbízható civilek? Attól függ, hol kell teljesíteni a garabonci polgárőröknek

A hétvégén ugyan inkább a legénykedést választották a Garabonci Természetvédő és Polgárőr Egyesület tagjai, amikor a civil napon a falu bikája és az erős asszony versenyt szervezték és végig is küzdötték. A mindennapi életben azonban nem a hetyke vetélkedés és kérkedés a kenyerük, hanem a nagyon is komoly, megbízható közösségi munka, amelyet a garabonci polgárőrök csapata közel egy éve végez kis falujáért.

Fiatalok, lelkesek, lendületesek. A garabonci polgárőrök nem csak falujukban dolgoznak önként.

A garabonci polgárőrök lelkes csapata valóban közösségben és közösségért gondolkodik

- 2024. november 15-én alakult újjá ez a szervezet azzal a céllal, hogy aktívan hozzájáruljon Garabonc közbiztonságának erősítéséhez, valamint a közösségi élet gazdagításához. Hiszünk abban, hogy egy összetartó, cselekvő közösség képes értéket teremteni; nemcsak biztonságot, hanem élményt, példát és jövőt is - mondja Bogdán Roland, az egyesület elnöke. Hogy nem a levegőbe beszél, amikor összetartásról, közösségért munkálkodásról szól, azt már számos tettük bizonyítja.

- Egyre több helyről kapunk felkérést rendezvénybiztosítási feladatok ellátására, illetve vendégként is gyakran részt veszünk különféle eseményeken. Kiemelkedő eredményként tekintünk a 2024 decemberében megtartott, rendkívül sikeres adventi estünkre, vagy az idén májusban rendezett polgárőrbálra. Legutóbb, augusztus 2-án került sor a Polgárőr Civil Napra, amely sokszínű programmal:

sportbemutatóval,

baleseti szimulációval a mentők és tűzoltók közreműködésével,

főzőversennyel,

“Falu Bikája” és “Erős Asszony” versennyel vonzotta a résztvevőket.

- Az est folyamán a Kredenc együttes és a Cover Band zenélt, a jó hangulatot pedig a közösség ereje tette teljessé. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy több rendezvényünket a csapat tagjai saját anyagi forrásból finanszírozták, ami jól tükrözi az elhivatottságukat és a közösség iránti elkötelezettségüket.

Pályázati támogatásból autóval is gazdagodhatnak

Roland arra szerényen nem tér ki, de számos egyéb önkéntes munkát is végeztek már. Ezek közül kiemelkedik a falut ért viharkár után útra dőlt fák eltávolítása, szomjazó gólyafiókák gondozása, vagy a szomszédos Zalamerenyén szociális célú tűzifa feldolgozásában segítség nyújtása.

- Támogatóink között kiemelt szerepet tölt be a Zala Vármegyei Polgárőr Szövetség, amely mindenben mellettünk áll. A helyi lakosság bizalma és pozitív visszajelzései is fontos visszaigazolást jelentenek számunkra - mondja büszkén az egyesület elnöke. - A jövőre nézve célunk a közösség további erősítése, új tagok toborzása, a természetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek bővítése, valamint a közbiztonsági jelenlétünk fokozása. Nagy örömmel vettük, hogy a Magyar Falu Program keretében sikeresen pályáztunk gépjárművásárlásra, így egy hétmillió forintos gépjármű beszerzés után reményeink szerint még aktívabban tudunk jelen lenni a településen.