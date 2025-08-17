A Fülemüle-vibe mindenkit megbabonáz a zalai város közepén

A Fülemüle Electronic Music Event egy évente két alkalommal megrendezett minifesztivál, amely ékszerdoboza Nagykanizsa belvárosának. Különleges helyszín, különleges hangulat és fények, gasztronómia és a legjobb house zenék várják a résztvevőket. A Plakátház Kultúrkocsma és Terasz – nem csak egy helyszín, hanem a nyári szentélyük. Ahogy a fesztivál beharangozójában olvasható: itt dobban meg a hangrendszer, itt kel életre a fény, itt alakul ki az a bizonyos Fülemüle-vibe, amit máshol nem érzel. A belváros közepén, mégis elég nyitott ahhoz, hogy szabadnak érezd magad. Nagykanizsa zenés szíve – egy estére csak értünk dobog.

A Fülemüle Electronic Music Event tulajdonosa mesélt az augusztus 30-ai fesztiválról

Fotó: Szakony Attila

Fülemüle: hiánypótló fesztivál

– Az elmúlt pár évben a városban és a környéken az ilyen jellegű lehetőségek szinte nullára csökkentek, ezért szeretnénk megszólítani ezt a célcsoportot és megteremteni számukra egy új opciót, mely kínálatában, hangulatában és látványában is hiánypótló – mondta Szolvik Szabolcs. – Célunk, hogy egy fenntartható és hosszú távon is megújulni képes rendezvénysorozatot hozzanak létre, amelynek a keretein belül lehetőséget biztosítunk azoknak a nagykanizsai, vagy innen elszármazott elektronikus zenei előadóknak, akik a már ismert és befutott nevek mellett a rendezvényen való megmutatkozáson keresztül ismertségre tehetnek szert a szakmában.

Szolvik Szabolcs részletesen mesélt a fesztiválról a Zaol-podcast hallgatóinak

Fotó: Szakony Attila

A Fülemüle Electronic Music Event szervezőjével, Szolvik Szabolccsal beszélgettünk: