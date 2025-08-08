augusztus 8., péntek

Piaci körkép

22 perce

Zalában kedvező áron adják! Édes, finom, s a rák ellenszere, ám még kevesen fogyasztják

Tavaly csak úgy roskadozott a kertünkben a gyümölcsfa, hozott is termést bőven, még mindig ott a polcon a lekvár. A füge sokaknak kedvence, ám még mindig nem a legismertebb gyümölcs. Pedig kutatók szerint a rák ellen is felveszi a kesztyűt, a szívnek pedig különösen jót tesz.

Mozsár Eszter
Horváth István és a 9 éves Vincze Ádám. Heri Istvánné unokája szívesen segít a nagymamának, éppen a fügét kínálja.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A zalaegerszegi piacon nagy sürgés-forgás volt pénteken, s mi célirányosan egy pulthoz igyekeztünk. Kíváncsiak voltunk, hogy a vevők mennyire szeretik ezt a nyári gyümölcsöt. A füge kilója itt a vásártéren 1500 forintért kapható. A török import füge a nagybanin 4500 forint/kilogramm. Heri Istvánné Jutka Csatárból érkezett, 1992 óta kínál gyümölcsöt és zöldséget a piacon. Mint mondta, egy évben többször is lehet szüretelni fügét, ha jó az idő, akkor akár egész nyáron folyamatosan. Tegnapi friss szedéssel pakolt ki pénteken két unokájával, akik szívesen segítenek a nagymamának. 

füge
A füge nemcsak finom, hanem nagyon értékes gyümölcs is. Védi a szívet, segíti az emésztést és még rák ellen is jó.  
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

- Azt vesszük észre, hogy idén sok a termés. Szereti a füge a meleget, abból kijut most bőven. Ha viszont sok az eső, akkor megreped a héja az érés során, s akkor hamar tönkremegy. Érdekes, hogy nem ez a legjobban felkapott gyümölcs, talán még mindig nem ismerik annyira vagy az íze miatt megosztó. Többen visszatérnek, akár hetente 1-2 kilogrammot elvisznek, ők frissen fogyasztják. Természetesen vannak, akik finom lekvárt főznek belőle. Nagyon cukrozni nem kell, hiszen elég édes gyümölcs. Fügeaszalásnak viszont tudtommal kevesebben állnak neki – mondta az őstermelő. 

A füge nem csodaszer, ám nagyon sok mindenre jó

A gyümölcs jótékony hatásairól elmondható, s ezt kutatók mutatták ki, nem mese, hogy sok mindenre jó. A Divany.hu weboldalon arról cikkeznek, hogy „a füge kivonata hatékony lehet többek között vastagbél-, emlő-, méhnyak- és tüdőrák esetén is, mivel különböző sejtszabályozó folyamatokat képes befolyásolni.” Eredeti hazája a mediterrán vidék és attól keletre, Görögországtól egészen Tádzsikisztánig. Már az ókorban kedvelték és sok helyen telepítették a nektáros, ízletes gyümölcsöt. Hazánkban évente akár kétszer is hozhat termést, ha megfelelő a klíma. Melegkedvelő, ám érzékeny a fagyokra.

Frissen alma, sajt mellé

Fügés-kekszes csokoládé szalámi, fügés-vaníliás fagylalt, fügés hús. Sorolhatnák a recept és felhasználási variációkat, bizonyára gazdag tárházát találnánk annak, hogy milyen módon dolgozzuk fel ezt a finom mediterrán gyümölcsöt. Frissen fogyasztva nagyon ízletes az alma, sajt mellé olívaolajjal, mézzel társítva. Elképesztően gazdag tápanyagforrás és a közhiedelemmel ellentétben a friss füge viszonylag alacsony kalóriatartalmú. A gyümölcsről már a nagy reneszánsz epigrammaköltő, pécsi püspök, Janus Pannonius is írt ötszáz évvel ezelőtt. Sőt, a füge mondhatni olyannyira ősi kultúrnövény, hogy még a Bibliában is említik. Például Jeremiás próféta látott látomást két kosár fügéről, illetve az evangéliumokban szerepelt a kiszáradt fügefa. A Példabeszédek szerint pedig tisztesség éri azt, aki fügefát őriz és eszik gyümölcséből. A füge másutt is a jólét, a bőség és a béke szimbóluma.

Főzni is fognak majd a piacon

Horváth István, a Vásárcsarnok igazgatója érdeklődésünkre elmondta, hogy a nyár, a meleg és a szabadságok ellenére sokan vásárolnak a zalaegerszegi piacon, nagy a kínálat a hétvégére is. Legközelebb két hét múlva várják az érdeklődőket klasszikus programjukkal. Augusztus 23-án, szombaton ismét megrendezik a lecsónapot, ahol a zöldségtermesztő Németh család kínálja majd a finom ételt. Ezen kívül a francia változat, a ratatouille ugyancsak kóstolható lesz a rendezvényen. 

 

