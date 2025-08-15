1 órája
Rémület: te láttad már az egész netet lázban tartó horrornyulat? Mutatjuk, mire keres rá most mindenki
"Frankenstein-nyulaknak" is nevezik azokat a fertőzött állatokat, amelyeken a betegség miatt szarvakra, csápokra hasonlító furcsa kinövések jelentek meg. Az Egyesült Államokban felbukkant mutáns nyulakról az Origo közölt cikket – és ijesztő fotót.
A mutáns nyulak fején fekete, szarvszerű kinövések jelennek meg
Forrás: Daily Mail
Mutáns nyulakat hozott létre egy különös vírus az Egyesült Államokban: fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg a fertőzött állatok fején. A „Frankenstein-nyulakat” a Colorado állambeli Fort Collinsban látták, egy példányról fotót is készített az egyik helyi lakos. Bár a kinövések ijesztőek, a vírus nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára, kizárólag nyulakra veszélyes.
További részletek az origo.hu oldalán.
Állatira megható videó: őz szorult a kerítésbe Zalában, de a tűzoltóknak hála, már ismét szabad