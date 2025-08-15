Rémület: te láttad már az egész netet lázban tartó horrornyulat? Mutatjuk, mire keres rá most mindenki

Mutáns nyulakat hozott létre egy különös vírus az Egyesült Államokban: fekete, csápokra vagy szarvakra emlékeztető kinövések jelentek meg a fertőzött állatok fején. A „Frankenstein-nyulakat” a Colorado állambeli Fort Collinsban látták, egy példányról fotót is készített az egyik helyi lakos. Bár a kinövések ijesztőek, a vírus nem jelent kockázatot emberek vagy más állatok számára, kizárólag nyulakra veszélyes.

