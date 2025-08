14 ezres hamburger, hun-dog hagymával 7500-ért – ennyibe kerül a Forma–1-es falatozás

A Bors beszámolója szerint a Forma-1-es Magyar Nagydíjon már pénteken hömpölygött a tömeg a lelátókon. A Hungaroring jelentős átalakuláson ment keresztül az elmúlt egy évhez képest, amit a szurkolók is tapasztalhatnak. A főlelátó megújult, kényelmesebb lett a nézők számára. A vendéglátósok pedig mindent megtesznek, hogy ők is kiszolgálják a nézőket, bőséges kínálattal készültek étel és ital fronton is.

A húsevők paradicsoma a Hungaroringen

Fotó: Szabolcs László / Forrás: borsonline.hu

