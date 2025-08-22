Forgalomkorlátozás a Keszthelyi Kilométerek futóverseny idején

A KKM felnőtt versenyszámait a Balaton-parton rendezik, egy hét kilométeres körpályán, emiatt szombaton 16:30-tól 20 óráig lezárják a teljes területet, rendőri biztosítás mellett. A vasárnapi gyermek versenyeket a rendezvénysétányon tartják, így azok nem járnak korlátozásokkal.

Szombaton a teljes Balaton-partot lezárják. Illusztráció: KKM

A Balaton-parton parkoló autókat a Hotel Helikon előtti vasúti átjáró felé lehet elhagyni, amit a rendőrség és a polgárőrség koordinál.