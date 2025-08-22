Helyi közélet
Forgalomkorlátozás a Keszthelyi Kilométerek futóverseny idején
Az előttünk álló hétvégén rendezik a Keszthelyi Kilométerek futóversenyt. Emiatt szombaton forgalomkorlátozás lesz, adott tájékoztatást Bedő Beáta főszervező.
A KKM felnőtt versenyszámait a Balaton-parton rendezik, egy hét kilométeres körpályán, emiatt szombaton 16:30-tól 20 óráig lezárják a teljes területet, rendőri biztosítás mellett. A vasárnapi gyermek versenyeket a rendezvénysétányon tartják, így azok nem járnak korlátozásokkal.
A Balaton-parton parkoló autókat a Hotel Helikon előtti vasúti átjáró felé lehet elhagyni, amit a rendőrség és a polgárőrség koordinál.
