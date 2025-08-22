augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

20°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

44 perce

Forgalomkorlátozás a Keszthelyi Kilométerek futóverseny idején

Címkék#lezárás#Balaton-part#Keszthelyi Kilométerek

Az előttünk álló hétvégén rendezik a Keszthelyi Kilométerek futóversenyt. Emiatt szombaton forgalomkorlátozás lesz, adott tájékoztatást Bedő Beáta főszervező.

Zaol.hu

A KKM felnőtt versenyszámait a Balaton-parton rendezik, egy hét kilométeres körpályán, emiatt szombaton 16:30-tól 20 óráig lezárják a teljes területet, rendőri biztosítás mellett. A vasárnapi gyermek versenyeket a rendezvénysétányon tartják, így azok nem járnak korlátozásokkal. 

futóverseny
Szombaton a teljes Balaton-partot lezárják. Illusztráció: KKM

A Balaton-parton parkoló autókat a Hotel Helikon előtti vasúti átjáró felé lehet elhagyni, amit a rendőrség és a polgárőrség koordinál.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu