54 perce
Forgalomkorlátozás már megint! Figyeljenek az autósok, parkolni sem lehet
A burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítást kezd szeptember 1-jén, hétfőn reggel Zalaegerszegen a Mező utcában az E.ON., a beruházás ideiglenes forgalomkorlátozás mellett zajlik majd. A szolgáltató tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon egyirányú közlekedésre és sebességkorlátozásra kell számítani, továbbá a közterületi parkolásra nem lesz lehetőség.
A Mező utcában ezen a szakaszon végzik a munkákat.
Forrás: E.ON
A gyalogosforgalom és a gázszolgáltatás azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz. A munkálatok várhatóan november közepén fejeződnek be, a beruházás a Mező utca 5-39. és a 12-46. házszámok között az Ölyvesfalvi utca torkolatáig zajlik. Az E.ON kéri az autósokat, hogy a forgalomirányítás és az aktuális jelzések figyelembevételével, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterületen. 2026 tavaszán az érintett szakaszon az útburkolatot teljesen újjáépítik.