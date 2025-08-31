augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

17°
+36
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedési hírek

54 perce

Forgalomkorlátozás már megint! Figyeljenek az autósok, parkolni sem lehet

Címkék#munkálatok#gyalogosforgalom#Mező utca#gázvezeték

A burkolat megbontásával járó gázvezeték-felújítást kezd szeptember 1-jén, hétfőn reggel Zalaegerszegen a Mező utcában az E.ON., a beruházás ideiglenes forgalomkorlátozás mellett zajlik majd. A szolgáltató tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon egyirányú közlekedésre és sebességkorlátozásra kell számítani, továbbá a közterületi parkolásra nem lesz lehetőség.

Mozsár Eszter
Forgalomkorlátozás már megint! Figyeljenek az autósok, parkolni sem lehet

A Mező utcában ezen a szakaszon végzik a munkákat.

Forrás: E.ON

A gyalogosforgalom és a gázszolgáltatás azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz. A munkálatok várhatóan november közepén fejeződnek be, a beruházás a Mező utca 5-39. és a 12-46. házszámok között az Ölyvesfalvi utca torkolatáig zajlik. Az E.ON kéri az autósokat, hogy a forgalomirányítás és az aktuális jelzések figyelembevételével, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterületen. 2026 tavaszán az érintett szakaszon az útburkolatot teljesen újjáépítik. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu