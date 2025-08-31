Forgalomkorlátozás már megint! Figyeljenek az autósok, parkolni sem lehet

A gyalogosforgalom és a gázszolgáltatás azonban a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosított lesz. A munkálatok várhatóan november közepén fejeződnek be, a beruházás a Mező utca 5-39. és a 12-46. házszámok között az Ölyvesfalvi utca torkolatáig zajlik. Az E.ON kéri az autósokat, hogy a forgalomirányítás és az aktuális jelzések figyelembevételével, fokozott körültekintéssel közlekedjenek az elkerített munkaterületen. 2026 tavaszán az érintett szakaszon az útburkolatot teljesen újjáépítik.