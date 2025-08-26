augusztus 26., kedd

Beruházás

39 perce

Újabb forgalomkorlátozás, ám jó hír, hogy itt is elvezetik a csapadékvizet (galéria)

Gőzerővel folynak a fejlesztések a zalai vármegyeszékhelyen. Ezúttal a Hoffhalter utcában kezdődtek el hétfőn a burkolatfelújítási munkálatok. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának műszaki osztálya arról tájékoztatta lapunkat, hogy a beruházás várhatóan szeptember 10-én fejeződik be.

Mozsár Eszter
Figyeljünk a táblákra és egymásra!

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A kivitelező a Kovács Károly Városépítő Program keretében végzi a csapadékcsatornázást. A munkálatok ideje alatt az útszakaszon ideiglenes forgalomkorlátozásra lehet számítani, valamint a parkolás nem megengedett. Kérik a közlekedők s az ott lakók türelmét.

Burkolatfelújítás Zalaegerszegen, a Hoffhalter utcában

Fotók: Pezzetta Umberto

 


 

