Változás

55 perce

Nem lesz ügyélfogadás a zalai földhivatalokban

2025 szeptemberétől életbe lép az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely új fejezetet nyit az ügyintézésben. Az átállás miatt a földhivatali ügyfélszolgálat nyitvatartása is változik, augusztus végén pedig néhány napig szünetel az ingatlan-nyilvántartási ügyek személyes intézése Zala vármegyében.

Mészáros Annarózsa
Augusztus végén szünet az ingatlanügyekben Zala vármegyében

Új korszak kezdődik a földhivatali ügyintézésben: 2025. szeptemberétől országosan életbe lép az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, amely kényelmesebb és gyorsabb ügyintézést ígér. Az átállás azonban néhány napra átmeneti változásokat hoz Zala vármegye földhivatali ügyfélszolgálatain - áll a Zala Vármegyei Kormányhivatal közleményében.

Augusztus végén szünet lesz az ingatlanügyekben a földhivatali ügyfélszolgálatokon

2025. augusztus 22. és 29. között a vármegye valamennyi földhivatali osztályán szünetel az ingatlan-nyilvántartási ügyek személyes ügyintézése. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban nem lesz lehetőség:

  • tulajdoni lap vásárlására,
  • iratmásolat kérésére,
  • a nyilvántartásba való betekintésre.

Az ügyek természetesen nem állnak meg teljesen: beadványokat továbbra is lehet intézni postai úton vagy elektronikusan (e-papír, cégkapu, hivatali kapu).
A kormányablakokban sem lehet majd hiteles tulajdoni lapot vagy térképmásolatot beszerezni augusztus 22-én és 25-én, sőt, még e-hiteles tulajdoni lapot sem adnak ki Zala vármegyei ingatlanokra vonatkozóan.

Fontos viszont, hogy a földforgalmi, földmérési és földhasználati ügyekben a megszokott rendben fogadják az ügyfeleket.

Új nyitvatartás szeptembertől

2025. szeptember 1-jétől már az új ügyfélfogadási rend lép életbe. Ettől kezdve az ingatlan-nyilvántartási ügyekben csak a délelőtti órákban lesz személyes ügyintézés, míg a földmérési és földforgalmi ügyek esetében délután is rendelkezésre állnak az ügyfélszolgálatok. A változásokhoz igazodik a telefonos ügyfélszolgálat is.

Mire számíthatunk?

Az átállás első heteiben előfordulhat, hogy a megszokottnál hosszabb lesz a várakozási idő. A hivatal ezért az ügyfelek türelmét és megértését kéri, egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy számos ügy kényelmesen, online is intézhető a magyarorszag.hu portálon. Az átmeneti kellemetlenségek után azonban sokkal modernebb, gyorsabb és átláthatóbb rendszer segíti majd az ügyintézést, így mind az állampolgárok, mind a szakemberek hosszú távon nyernek az elektronikus nyilvántartás bevezetésével.

 

