1 órája
Szívszorító családi kálvária Zalában: cserbenhagytak két ártatlan lelket... (galéria)
Felsőrajki életdráma. A halmozottan fogyatékkal élő Göncz Richárd 28, míg öccse, Rómeó 25 éves, a család helyzete pedig eléggé kilátástalan...
Együtt a Göncz-család. Fogyatékkal élő gyermekeiket nevelik egy aprócska zalai házban. Balról: Göncz Richárd, Göncz László, Göncz Rómeó és Gönczné Gulyás Hajnalka
Fotó: Szakony Attila
A szülők, Gönczné Gulyás Hajnalka és férje, Göncz László segélykiáltásáról bő tíz éve már beszámoltunk, s akkor úgy tűnt, jó irányba mozdulnak el a dolgok tinédzser korú, halmozottan fogyatékkal élő fiaikkal. Viszont a problémáik azóta csak sokasodtak.
Fogyatékkal élő fiúk: egy család nehéz sorsa
Egy romos, egyablakos családi házban élnek a falu elején, a kapu mindig nagyra nyitva – ha bármikor indulni kell. A házon három klímaberendezés külső egysége működött egyszerre a forró nyári napon. A szülők az autó hangjára bújnak elő a házból, s gyorsan leszögezték: a klímákat a fiaik kapták egy felajánlótól, hiszen a ház hűtése és fűtése sem volt megoldható. Az ajtó egy szűk előszobába nyílt, mindenütt ruhák, pelenkák, a szoba, ahol négyen alszanak szintén zsúfolt. A konyhába szűk folyósó vezet, ahogy a fürdőszobába is: nincs hely elpakolni, nincs szekrény. A halmozottan fogyatékkal élő fiúk tolószékhez vannak kötve, egyáltalán nem közlekedhetnek a mindössze 40 négyzetméteres lakásban.
Az önzetlen szülők segítenének másokon
– Ölben visszük őket a mellékhelyiségbe, a konyhába, de nagyrészt a szobában vagy az ágyban vannak – mondta az édesapa, Göncz László. – Rómeó 30, Richárd 22 kilogramm, mindketten oxigénhiánnyal születtek. Azért szeretnénk a történetünket megosztani olyan szülőkkel, akik hasonló helyzetben vannak, mert talán segíthet nekik könnyebbé tenni az életüket. Talán még időben vannak, hogy lépéseket tegyenek afelé: jogi úton kárpótlást kapjanak a sérült gyermekeik után. Mert az idő fontos tényező, hisz az elévülési idő után már semmit nem tehetnek, ha a gyermekük születésekor sérül, és élete végéig nyomorék lesz. Tönkre megy egy család élete, a barátok és a rokonok elfordulnak, magukra maradnak minden gonddal, problémával, s támogatás nélkül kell boldogulniuk.
Megbélyegezték őket
Gönczné Gulyás Hajnalka hozzátette: hibáztatták és megbélyegezték őket úgy, hogy ártatlanok. A környezetükben is vannak, akik nem fogadják el, hogy beteg gyerekeik vannak. Másképp látják őket, pedig nem tehetnek róla, hogy két beteg fiúk van.
– A születésükkor sérültek meg és kaptak oxigénhiányt – folytatta könnyekkel a szemében az édesanya. – Az első fiammal, Richárddal több mint 20 órát vajúdtam, fárasztó és nehéz szülés volt. A szöveteim eléggé erősek voltak, és ezért azon tanakodtak az orvosok, hogy császármetszés legyen vagy ne. Végül természetesen úton jött világra. Megszületett, de nem sírt fel. Csak vártam, hogy halljam a hangját, ami nagysokára azért megtörtént. Nem tudom, mennyi idő telt el, nekem soknak tűnt. Sajnos a zárójelentésben nem írták le, hogyan zajlott a szülés és mennyi ideig tartott, mire meglett a baba.
Újabb óriási csapás
Aztán vállaltak egy másik gyermeket, Rómeót. A szörnyű előzmények miatt császármetszést terveztek, s az asszony már a kórházban feküdt, amikor lassuló szívhangot jelzett a műszer.
– Baj volt, a köldökzsinór a baba nyakára tekeredett – sóhajtott egy nagyot ismét Gönczné Gulyás Hajnalka. – Éppen ezért az orvosok nem késlekedtek: gerincérzéstelenítővel azonnal kiemelték a babát. De így is gondok adódtak... Sajnos, ő is halmozottan fogyatékkal élő lett. Richárdnál, ha időben kiderül, hogy az oxigénhiány miatt került ilyen állapotba, tehettünk volna még jogi lépéseket. Rómeó esetében nem tehetett róla az orvos, hogy magára csavarta a baba a köldökzsinórt. Ha időben megcsászároznak az első szülésnél, és nem erőszakolják ki belőlem, akkor egészségesen született volna meg. Nem mondták el az igazat az orvosok arról, hogy oxigénhiány miatt lett sérült a fiam, ehelyett kitaláltak mindenfélét: Rubeola, genetika, anyagcserezavar, de egyik sem bizonyosodott be. Hallgattak, cserbenhagytak két ártatlan lelket és becsaptak minket, szülőket.
Sokat nélkülöztek...
Mára sok maradt a "ha", hiszen a gyerekeknek fogyatékkal élőként kell létezniük. A család a nehéz helyzet ellenére is próbál előrelépni. Az édesanya és az édesapa kijelentette: sokat kellett nélkülözniük, volt, hogy éheztek, fáztak, de így is igyekeztek mindent megtenni a fiaikért. S nem adták fel.
Egy percet sem unatkoznak
– Ápolási segélyen vagyok a fiúkkal, amit néhány éve emelt meg az állam – vett egy újabb nagy levegőt az anyuka. – Aztán a fiúk gyámja is lettem, így rokkant járadékot kapnak, ami most havi 60 ezer forint, plusz a fogyatékossági támogatást, ami 44 ezer forint fejenként. Sajnos, a közgyógyellátás nem sokat ér, a pelenka ára is a duplája lett. Havi szinten négyünknek 150 ezer forint a gyógyszerköltségünk. Ricsi glutén- és tejérzékeny, Rómeó epilepsziás, és mindketten kerekesszékesek. Az ételt pépesítjük, turmixszoljuk, Ricsi csak cumisüvegből eszik és iszik. Sajnos, egy percig sem unatkozunk.
Álom: a költözés!
– Szerényen élünk, a házunk nagyon rossz állapotban van – folytatták. – Több helyen beázik, szigetelés híján alulról vizesednek a falak, és megjelent a feketepenész, ki kellene költöznünk, de nincs hova. Nagy álmunk: egy másik házat szeretnénk venni. Ehhez gyűjtést is szerveztek Felsőrajkon, a polgármester és a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. A célunk még messze van, de bízunk benne, hogy egyszer normális körülmények között nevelhetjük tovább a fiainkat.
Aki pénzadománnyal segítene a családon, az Göncz László számlaszámán megteheti: CIB Bank 10700275-75050021-51100005.