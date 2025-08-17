Szívszorító családi kálvária Zalában: cserbenhagytak két ártatlan lelket... (galéria)

A szülők, Gönczné Gulyás Hajnalka és férje, Göncz László segélykiáltásáról bő tíz éve már beszámoltunk, s akkor úgy tűnt, jó irányba mozdulnak el a dolgok tinédzser korú, halmozottan fogyatékkal élő fiaikkal. Viszont a problémáik azóta csak sokasodtak.

Halmozottan fogyatékkal élő gyermekét, a 28 éves Richárdot ölben viszi édesapja a házban

Fotó: Szakony Attila

Fogyatékkal élő fiúk: egy család nehéz sorsa

Egy romos, egyablakos családi házban élnek a falu elején, a kapu mindig nagyra nyitva – ha bármikor indulni kell. A házon három klímaberendezés külső egysége működött egyszerre a forró nyári napon. A szülők az autó hangjára bújnak elő a házból, s gyorsan leszögezték: a klímákat a fiaik kapták egy felajánlótól, hiszen a ház hűtése és fűtése sem volt megoldható. Az ajtó egy szűk előszobába nyílt, mindenütt ruhák, pelenkák, a szoba, ahol négyen alszanak szintén zsúfolt. A konyhába szűk folyósó vezet, ahogy a fürdőszobába is: nincs hely elpakolni, nincs szekrény. A halmozottan fogyatékkal élő fiúk tolószékhez vannak kötve, egyáltalán nem közlekedhetnek a mindössze 40 négyzetméteres lakásban.

Göncz László a lakásban, jól látszik a helyhiány: 40 négyzetméteren lehetetlen kerekesszékekkel mozogni

Fotó: Szakony Attila

Az önzetlen szülők segítenének másokon

– Ölben visszük őket a mellékhelyiségbe, a konyhába, de nagyrészt a szobában vagy az ágyban vannak – mondta az édesapa, Göncz László. – Rómeó 30, Richárd 22 kilogramm, mindketten oxigénhiánnyal születtek. Azért szeretnénk a történetünket megosztani olyan szülőkkel, akik hasonló helyzetben vannak, mert talán segíthet nekik könnyebbé tenni az életüket. Talán még időben vannak, hogy lépéseket tegyenek afelé: jogi úton kárpótlást kapjanak a sérült gyermekeik után. Mert az idő fontos tényező, hisz az elévülési idő után már semmit nem tehetnek, ha a gyermekük születésekor sérül, és élete végéig nyomorék lesz. Tönkre megy egy család élete, a barátok és a rokonok elfordulnak, magukra maradnak minden gonddal, problémával, s támogatás nélkül kell boldogulniuk.

A gyerekek, akik soha nem beszéltek, mára felnőttek lettek s állandó gondoskodást igényelnek

Fotó: Szakony Attila

Megbélyegezték őket

Gönczné Gulyás Hajnalka hozzátette: hibáztatták és megbélyegezték őket úgy, hogy ártatlanok. A környezetükben is vannak, akik nem fogadják el, hogy beteg gyerekeik vannak. Másképp látják őket, pedig nem tehetnek róla, hogy két beteg fiúk van.