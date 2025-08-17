augusztus 17., vasárnap

Négyen élnek 40 négyzetméteren

2 órája

Szívszorító családi kálvária Zalában: cserbenhagytak két ártatlan lelket... (galéria)

Címkék#Rómeó#betegség#Göncz László#oxigénhiány

Felsőrajki életdráma. A halmozottan fogyatékkal élő Göncz Richárd 28, míg öccse, Rómeó 25 éves, a család helyzete pedig eléggé kilátástalan...

Benedek Bálint
Szívszorító családi kálvária Zalában: cserbenhagytak két ártatlan lelket... (galéria)

Együtt a Göncz-család. Fogyatékkal élő gyermekeiket nevelik egy aprócska zalai házban. Balról: Göncz Richárd, Göncz László, Göncz Rómeó és Gönczné Gulyás Hajnalka

Fotó: Szakony Attila

A szülők, Gönczné Gulyás Hajnalka és férje, Göncz László segélykiáltásáról bő tíz éve már beszámoltunk, s akkor úgy tűnt, jó irányba mozdulnak el a dolgok tinédzser korú, halmozottan fogyatékkal élő fiaikkal. Viszont a problémáik azóta csak sokasodtak.

fogyatékkal élő
Halmozottan fogyatékkal élő gyermekét, a 28 éves Richárdot ölben viszi édesapja a házban
Fotó: Szakony Attila

Fogyatékkal élő fiúk: egy család nehéz sorsa

Egy romos, egyablakos családi házban élnek a falu elején, a kapu mindig nagyra nyitva ha bármikor indulni kell. A házon három klímaberendezés külső egysége működött egyszerre a forró nyári napon. A szülők az autó hangjára bújnak elő a házból, s gyorsan leszögezték: a klímákat a fiaik kapták egy felajánlótól, hiszen a ház hűtése és fűtése sem volt megoldható. Az ajtó egy szűk előszobába nyílt, mindenütt ruhák, pelenkák, a szoba, ahol négyen alszanak szintén zsúfolt. A konyhába szűk folyósó vezet, ahogy a fürdőszobába is: nincs hely elpakolni, nincs szekrény. A halmozottan fogyatékkal élő fiúk tolószékhez vannak kötve, egyáltalán nem közlekedhetnek a mindössze 40 négyzetméteres lakásban.

fogyatékkal élő
Göncz László a lakásban, jól látszik a helyhiány: 40 négyzetméteren lehetetlen kerekesszékekkel mozogni
Fotó: Szakony Attila

Az önzetlen szülők segítenének másokon

– Ölben visszük őket a mellékhelyiségbe, a konyhába, de nagyrészt a szobában vagy az ágyban vannak – mondta az édesapa, Göncz László. – Rómeó 30, Richárd 22 kilogramm, mindketten oxigénhiánnyal születtek. Azért szeretnénk a történetünket megosztani olyan szülőkkel, akik hasonló helyzetben vannak, mert talán segíthet nekik könnyebbé tenni az életüket. Talán még időben vannak, hogy lépéseket tegyenek afelé: jogi úton kárpótlást kapjanak a sérült gyermekeik után. Mert az idő fontos tényező, hisz az elévülési idő után már semmit nem tehetnek, ha a gyermekük születésekor sérül, és élete végéig nyomorék lesz. Tönkre megy egy család élete, a barátok és a rokonok elfordulnak, magukra maradnak minden gonddal, problémával, s támogatás nélkül kell boldogulniuk.

fogyatékkal élő
A gyerekek, akik soha nem beszéltek, mára felnőttek lettek s állandó gondoskodást igényelnek 
Fotó: Szakony Attila

Megbélyegezték őket

Gönczné Gulyás Hajnalka hozzátette: hibáztatták és megbélyegezték őket úgy, hogy ártatlanok. A környezetükben is vannak, akik nem fogadják el, hogy beteg gyerekeik vannak. Másképp látják őket, pedig nem tehetnek róla, hogy két beteg fiúk van.

– A születésükkor sérültek meg és kaptak oxigénhiányt – folytatta könnyekkel a szemében az édesanya. – Az első fiammal, Richárddal több mint 20 órát vajúdtam, fárasztó és nehéz szülés volt. A szöveteim eléggé erősek voltak, és ezért azon tanakodtak az orvosok, hogy császármetszés legyen vagy ne. Végül természetesen úton jött világra. Megszületett, de nem sírt fel. Csak vártam, hogy halljam a hangját, ami nagysokára azért megtörtént. Nem tudom, mennyi idő telt el, nekem soknak tűnt. Sajnos a zárójelentésben nem írták le, hogyan zajlott a szülés és mennyi ideig tartott, mire meglett a baba. 

fogyatékkal élő
A konyhában sincs hely, ahogy sehol sem az apró, romos házban
Fotó: Szakony Attila

Újabb óriási csapás

Aztán vállaltak egy másik gyermeket, Rómeót. A szörnyű előzmények miatt császármetszést terveztek, s az asszony már a kórházban feküdt, amikor lassuló szívhangot jelzett a műszer.

– Baj volt, a köldökzsinór a baba nyakára tekeredett – sóhajtott egy nagyot ismét Gönczné Gulyás Hajnalka. – Éppen ezért az orvosok nem késlekedtek: gerincérzéstelenítővel azonnal kiemelték a babát. De így is gondok adódtak... Sajnos, ő is halmozottan fogyatékkal élő lett. Richárdnál, ha időben kiderül, hogy az oxigénhiány miatt került ilyen állapotba, tehettünk volna még jogi lépéseket. Rómeó esetében nem tehetett róla az orvos, hogy magára csavarta a baba a köldökzsinórt. Ha időben megcsászároznak az első szülésnél, és nem erőszakolják ki belőlem, akkor egészségesen született volna meg. Nem mondták el az igazat az orvosok arról, hogy oxigénhiány miatt lett sérült a fiam, ehelyett kitaláltak mindenfélét: Rubeola, genetika, anyagcserezavar, de egyik sem bizonyosodott be. Hallgattak, cserbenhagytak két ártatlan lelket és becsaptak minket, szülőket.

fogyatékkal élő
A fiatalabbik fiú, Rómeó is nehezen jár, sokat tartózkodik a szobában
Fotó: Szakony Attila

Sokat nélkülöztek...

Mára sok maradt a "ha", hiszen a gyerekeknek fogyatékkal élőként kell létezniük. A család a nehéz helyzet ellenére is próbál előrelépni. Az édesanya és az édesapa kijelentette: sokat kellett nélkülözniük, volt, hogy  éheztek, fáztak, de így is igyekeztek mindent megtenni a fiaikért. S nem adták fel. 

Szívszorító családi kálvária Zalában

Fotók: Szakony Attila

Egy percet sem unatkoznak

– Ápolási segélyen vagyok a fiúkkal, amit néhány éve emelt meg az állam – vett egy újabb nagy levegőt az anyuka. – Aztán a fiúk gyámja is lettem, így rokkant járadékot kapnak, ami most havi 60 ezer forint, plusz a fogyatékossági támogatást, ami 44 ezer forint fejenként. Sajnos, a közgyógyellátás nem sokat ér, a pelenka ára is a duplája lett. Havi szinten négyünknek 150 ezer forint a gyógyszerköltségünk. Ricsi glutén- és tejérzékeny, Rómeó epilepsziás, és mindketten kerekesszékesek. Az ételt pépesítjük, turmixszoljuk, Ricsi csak cumisüvegből eszik és iszik. Sajnos, egy percig sem unatkozunk.

fogyatékkal élő
Az édesanya, Gönczné Gulyás Hajnalka szeme többször megtelt könnyekkel
Fotó: Szakony Attila

Álom: a költözés!

– Szerényen élünk, a házunk nagyon rossz állapotban van – folytatták. – Több helyen beázik, szigetelés híján alulról vizesednek a falak, és megjelent a feketepenész, ki kellene költöznünk, de nincs hova. Nagy álmunk: egy másik házat szeretnénk venni. Ehhez gyűjtést is szerveztek Felsőrajkon, a polgármester és a gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. A célunk még messze van, de bízunk benne, hogy egyszer normális körülmények között nevelhetjük tovább a fiainkat.

fogyatékkal élő
Balról a családi ház, ahonnan minél előbb szeretnének elköltözni, hogy fiaiknak jobb életkörülményeket teremthessenek
Fotó: Szakony Attila

Aki pénzadománnyal segítene a családon, az Göncz László számlaszámán megteheti: CIB Bank 10700275-75050021-51100005.

 

 

