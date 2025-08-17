augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

„Nem a pénztárcán múlik a boldogság!” – mindenben a derűt keresi az aranymisés Fliszár Károly atya

Címkék#Zaol podcast#Fliszár Károly#aranymise#szolgálat

Az örömhírt savanyú képpel, elkeseredve nem lehet hirdetni. Az aranymisés Fliszár Károly nyugalmazott főesperes-plébános mindig derűs és alázatos. Nem volt másképp a Zaol-podcast legutóbbi adásában sem, ahol családja történetét, papi hivatásának legfontosabb, örömteli pillanatait osztotta meg velünk.

Mozsár Eszter
„Nem a pénztárcán múlik a boldogság!” – mindenben a derűt keresi az aranymisés Fliszár Károly atya

Fliszár Károly aranymisés atya a Zaol-podcast adásában életéről, papi hivatásáról mesélt.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Fliszár Károly családjában nem volt pap, de akadt, aki tudott áldozatot hozni, kezdte a beszélgetést a Károly atya. A horvát Verőcéről származnak, magyarul, horvátul és németül imádkoztak minden nap. A háború alatt, 1944-ben jöttek át a nagyszülei hét gyermekkel, és telepedtek le Magyarországon, Kaposfőn. Cecília nagymama vitte őt először templomba, s azonnal megfogta lelkét Isten házának nyugalma. „Nem történt semmi csoda, csak úgy megtörtént”, mondta a nyugalmazott főesperes.

Fliszár Károly
Fliszár Károly a Mária Magdolna-plébániatemplomban mutatta be az aranymiséjét június 29-én. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Fliszár Károly, a templomépítő plébános

A Zaol-podcast adásában megtudhattuk azt is, hogy a régi rendszereben, 1983-ban hogyan sikerült Ladon templomot építeni. Fliszár Károly szolgálatának gyümölcseit szinte lehetetlen összegezni, a nevéhez fűződik például a nagykanizsai Jézus Szíve-templom felújítása, illetve az újudvari, máig működő Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor 1994-es megalapítása. Az ember és ember közötti tisztelet az alapja minden kapcsolatnak, mondta. 

Nem a pénztárcán múlik a boldogság, annyira elégedetlenek vagyunk, pedig nem kellene. Úgy vélem, ahol megmaradt a Mária-tisztelet, ahol az édesanyát tisztelik, ott megmaradt a kereszténység. Ezért vonzóak a búcsújáró helyek – vélekedett az atya.

Fliszár Károly azt tanácsolja, legyen feladatunk minden nap, nyugdíjasként is, hiszen ez hajt előre minket. Aki a lábát lógatja, előbb-utóbb megunja az életet. Károly atya aranymiséje június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostol főünnepén volt a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplomban. 

 

 

