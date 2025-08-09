Ön is gyűlöli a fizetőkapukat a horvát autópályán? Mutatjuk, hogy mikor szabadul meg tőlük!

A szomszédos Horvátországban kilométer-arányos díjfizetési kötelezettség terheli a gyorsforgalmi úthálózatot használókat, az úthasználati díjat jellemzően fizetőkapuknál róják le a járművezetők. Különösen igaz ez a nyári turistaforgalomra, amikor jelentősen megnő az Adriai-tenger irányába tartó járműforgalom, hiszen milliószámra tartanak oda jellemzően német, osztrák, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és magyar turisták, s ez a forgalom évről évre egyre növekszik. A horvát gazdaság számára a turizmus rendkívül fontos bevételi forrás, aminek egy része éppen az útdíjhasználati rendszeren keresztül csapódik le, a szomszédos államnak tavaly a személyforgalom révén mintegy 500 millió euró bevétele keletkezett a gyorsforgalmi úthálózat használatából.

Torlódás a fizetőkapu előtt a horvát autópályán. Forrás: metropolitan.si

A fizetőkapunál készpénzzel és bankkártyával is fizethetünk

A díjfizetési kötelezettséget jelenleg két módon róhatjuk le. A horvátországi autópályákra – az olasz rendszerhez hasonló módon – fizetőkapukat telepítettek, ahol a belépéskor jegyet kapunk, majd az alapján kell a kijáratnál készpénzzel vagy bankkártyával az útdíjat megfizetnünk a gyorsforgalmi úthálózaton megtett kilométer mértékében. A turisták többsége ezt a változatot választja, hiszen ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. A fizetőkapus rendszernek ugyanakkor van egy komoly hátránya, főleg a nyári turisztikai szezonban jelentős torlódásokat okozhat, amivel alaposan megnövelheti a menetidőt. Ezt a közelmúltban megjelent magyarországi sajtóhírek is alátámasztják, az infostart.hu a közelmúltban például arról írt, hogy a Letenyétől Zágrábig tartó körülbelül 80 kilométeres utat három óra alatt tették meg a járművezetők, éppen a fizetőkapuk által okozott torlódások miatt. Mindezek alapján érthető, hogy a járművezetők egy része annak ellenére gyűlöli a fizetőkapus rendszert, hogy azt választja, vagy kénytelen azt választani.

Elektronikus díjfizetési rendszer

Horvátországban a hagyományos fizetőkapus útdíjfizetés mellett ugyanakkor már most is létezik egy jóval modernebb elektronikus rendszer. Az úgynevezett ENC rendszer révén a járművezető már előre befizeti az útdíjat, ami a kapuknál külön sávokon teszi lehetővé számára az automatikus áthaladást. A horvát kormány ezt a rendszert szeretné továbbfejleszteni, azaz a 2026-os turisztikai főszezont követően megszüntetné a fizetőkapukat, s mindenki számára kötelezően bevezetné az elektronikus díjfizetést. Mindezt úgy, hogy közben maradna a kilométer-arányos díjfizetés.