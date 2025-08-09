3 órája
Ön is gyűlöli a fizetőkapukat a horvát autópályán? Mutatjuk, hogy mikor szabadul meg tőlük!
Gyökeresen átalakítja a személyforgalmat terhelő útdíjfizetési rendszerét 2026-ban Horvátország. Szlovén sajtóértesülések szerint legkésőbb a jövő év végére elektronikus rendszert vezetnének be, ám a jelenleg is érvényben lévő kilométer-arányos díjfizetési kötelezettség maradna. Az autósok által gyűlölt fizetőkapuk ugyanakkor eltűnnek a szomszédos állam sztrádáiról.
Fizetőkapu a horvát autópályán. Jövőre megszabadulunk tőlük
A szomszédos Horvátországban kilométer-arányos díjfizetési kötelezettség terheli a gyorsforgalmi úthálózatot használókat, az úthasználati díjat jellemzően fizetőkapuknál róják le a járművezetők. Különösen igaz ez a nyári turistaforgalomra, amikor jelentősen megnő az Adriai-tenger irányába tartó járműforgalom, hiszen milliószámra tartanak oda jellemzően német, osztrák, lengyel, cseh, szlovák, szlovén és magyar turisták, s ez a forgalom évről évre egyre növekszik. A horvát gazdaság számára a turizmus rendkívül fontos bevételi forrás, aminek egy része éppen az útdíjhasználati rendszeren keresztül csapódik le, a szomszédos államnak tavaly a személyforgalom révén mintegy 500 millió euró bevétele keletkezett a gyorsforgalmi úthálózat használatából.
A fizetőkapunál készpénzzel és bankkártyával is fizethetünk
A díjfizetési kötelezettséget jelenleg két módon róhatjuk le. A horvátországi autópályákra – az olasz rendszerhez hasonló módon – fizetőkapukat telepítettek, ahol a belépéskor jegyet kapunk, majd az alapján kell a kijáratnál készpénzzel vagy bankkártyával az útdíjat megfizetnünk a gyorsforgalmi úthálózaton megtett kilométer mértékében. A turisták többsége ezt a változatot választja, hiszen ez tűnik a legegyszerűbb megoldásnak. A fizetőkapus rendszernek ugyanakkor van egy komoly hátránya, főleg a nyári turisztikai szezonban jelentős torlódásokat okozhat, amivel alaposan megnövelheti a menetidőt. Ezt a közelmúltban megjelent magyarországi sajtóhírek is alátámasztják, az infostart.hu a közelmúltban például arról írt, hogy a Letenyétől Zágrábig tartó körülbelül 80 kilométeres utat három óra alatt tették meg a járművezetők, éppen a fizetőkapuk által okozott torlódások miatt. Mindezek alapján érthető, hogy a járművezetők egy része annak ellenére gyűlöli a fizetőkapus rendszert, hogy azt választja, vagy kénytelen azt választani.
Elektronikus díjfizetési rendszer
Horvátországban a hagyományos fizetőkapus útdíjfizetés mellett ugyanakkor már most is létezik egy jóval modernebb elektronikus rendszer. Az úgynevezett ENC rendszer révén a járművezető már előre befizeti az útdíjat, ami a kapuknál külön sávokon teszi lehetővé számára az automatikus áthaladást. A horvát kormány ezt a rendszert szeretné továbbfejleszteni, azaz a 2026-os turisztikai főszezont követően megszüntetné a fizetőkapukat, s mindenki számára kötelezően bevezetné az elektronikus díjfizetést. Mindezt úgy, hogy közben maradna a kilométer-arányos díjfizetés.
Többféle megoldást kínálnak majd
A horvát kormány és a szomszédos ország állami autópálya-üzemeltetője, a Hrvatske Autoceste egy rugalmas, többcsatornás fizetési megoldás kialakításán dolgozik. Ez lehetővé tenné a járművezetők számára, hogy többféle megoldást választhassanak az elektronikus díjfizetésre. Ez alapján azok, akik tudják, hogy hol hajtanak fel az autópályára, illetve hol térnek le róla, akár előre is megfizethetik a díjat. Aki ennek az információnak nincs birtokában, annak
- egy webes felületen,
- applikáción keresztül, vagy
- a Hrvatske Autoceste ügyfélszolgálati irodáiban regisztrálnia kell a járműve rendszámát, így az elektronikus program az autópályákra telepített rendszámfelismerő kamera-rendszer révén már automatikusan kiszámolja a fizetési kötelezettség mértékét, majd ugyanígy automatikusan le is vonja ezen összeget az applikációban szintén megadni köteles bankszámláról.
Nem okoz áremelést az átállás
A szlovén sajtó arról is írt, hogy a horvát kormány ígérete szerint az elektronikus rendszer bevezetése nem jelent áremelést, azaz a jelenleg érvényben lévő autópályadíjak 2026-ban és 2027-ben is csak az infláció arányában növekednek. A szomszédos ország kormánya emellett azt is kijelentette, hogy a jelenleg ingyenesen használható autópálya-szakaszokra – például a zágrábi elkerülőre – nem vezetnek be díjfizetési kötelezettséget.
