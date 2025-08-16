Felrobbant a görögdinnye egy zalai olvasónk konyhapultján – videón mutatjuk, mi folyt ki belőle

A görögdinnye olvasónk családjának kedvenc gyümölcse, ezért gyakran vásárolnak. Az egyik nagykanizsai szupermarketben vette augusztus 15-én, pénteken 18 óra körül, ám mivel elmondása szerint a dinnye nagyon hideg volt, nem tette be a hűtőbe. Reggel viszont hallott egy durranást, a dinnye héja megnyílt, a húsa pedig rothadó bűzt árasztva kifolyt a konyhapultra. A hölgy megnyomta a héját és látta, hogy teljesen felpuhult. Nem vitte vissza az üzletbe, mert annyira büdös volt, azt viszont felháborítónak tartja, hogy 199 forintos kilogrammonként áron, 883 forintért vásárolt, 4,4 kilogrammos görögdinnye mehetett a szemétbe.

A szupermarketben vásárolt görögdinnye idő előtt megnyílt...

Fotó: Olvasó