augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Durranás és büdös

1 órája

Felrobbant a görögdinnye egy zalai olvasónk konyhapultján – videón mutatjuk, mi folyt ki belőle

Címkék#Zaol videó#szupermarket#görögdinnye

Felrobbant egy görögdinnye az egyik nagykanizsai olvasónk konyhapultján szombaton. A hölgy szerint a dinnyéből borzalmas bűz áradt.

Benedek Bálint

A görögdinnye olvasónk családjának kedvenc gyümölcse, ezért gyakran vásárolnak. Az egyik nagykanizsai szupermarketben vette augusztus 15-én, pénteken 18 óra körül, ám mivel elmondása szerint a dinnye nagyon hideg volt, nem tette be a hűtőbe. Reggel viszont hallott egy durranást, a dinnye héja megnyílt, a húsa pedig rothadó bűzt árasztva kifolyt a konyhapultra. A hölgy megnyomta a héját és látta, hogy teljesen felpuhult. Nem vitte vissza az üzletbe, mert annyira büdös volt, azt viszont felháborítónak tartja, hogy 199 forintos kilogrammonként áron, 883 forintért vásárolt, 4,4 kilogrammos görögdinnye mehetett a szemétbe.

görögdinnye
A szupermarketben vásárolt görögdinnye idő előtt megnyílt...
Fotó: Olvasó

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu