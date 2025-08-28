augusztus 28., csütörtök

Közlekedési információ

Félpályás útzár: kicsit nehezebben jutsz ki a városból, vigyázz, mert nagyon friss az aszfalt!

Címkék#Magyar Közút#kerékpárút#útzár#munka

Bali Zoltán alpolgármester osztotta meg közösségi oldalán a hírt, hogy újabb aszfaltozási munkák folynak Zalaegerszegen. Ezúttal a Körmendi-Teskándi úti csomópontnál kell vigyázni, félpályán halad a forgalom.

Mozsár Eszter
Jelenleg aszfaltozás folyik az érintett szakaszon.

Forrás: Bali Zoltán/Facebook

Fotó: Seres Peter

Ahogyan az alpolgármester fogalmazott: a Zalaegerszeg-Teskánd közötti kerékpárút kivitelezését követően Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyar Közút helyi vezetőségével közösen újítja fel ezt a csomópontot. A beruházás során a városközpont felé vezető direktág kibővítését végzik. „A buszmegálló mellett elkészült a stabil, a fékezést és nagy terhelést bíró bazaltbeton, s jelenleg a kivitelezők az aszfaltozási munkákat végzik” – írja Bali Zoltán. Ezután következik a felfestés, illetve a zöldfelület és az árkok rendezése.

 

