augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Támadás, mindenütt

44 perce

"Ha ez a Tisza Párt, köszönöm szépen, mi ebből nem kérünk!" – fenyegetik a kommentelők a polgármestert

Címkék#Tisza Párt#polgármester#Szummer László#Szentpéterúr#feljelentés

Hazugságok hangzottak el a Tisza Párt balatonboglári fórumán Szummer László szerint. Szentpéterúr polgármestere – akit azóta internetes felületeken is támadnak – feljelentést tesz.

Péter B. Árpád

Szummer László 2023. december 19. óta vezeti a települést, előbb al-, majd megválasztott polgármesterként. "Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen helyzetbe kerülök", mondta. Az internetre ugyanis felkerült egy videó "Magyar Péter balatonboglári produkciójáról", s itt egy szentpéterúri nő a polgármestert rágalmazó gondolatokat fogalmazott meg - fejtette ki videójában Szentpéterúr első embere. A településvezető közösségi oldalán emlékeztetett: többek között fideszes polgármesternek minősítette őt a felszólaló. S nem csak ezért, de: Szummer László feljelentést tesz.

feljelentés
Szummer László elmondta: a Tisza Párt fórumán felszólaló nő azzal is megrágalmazta, hogy rettegésben élnek a település lakói. A polgármester feljelentést tesz.
Fotó: zaol.hu

Feljelentés a rágalmak miatt

Független polgármesterként úgy gondolom, kötelességem a mindenkori magyar kormánnyal jó kapcsolatot ápolni annak érdekében, hogy településünk fejlődhessen, hiszen erre esküdtem fel. Azzal is megrágalmazott, hogy rettegésben élnek településünk lakói. Nos, ez is színtiszta hazugság. 
A polgármester elmondása szerint az őt rágalmazó szentpéterúri nő azt is állította, hogy "járt bent nálam, és egy Tisza-rendezvényre szerette volna a kultúrotthont elkérni, amire én szerinte úgy reagáltam: egy négyzetcentiméternyi helyet sem fog kapni. Ez is szemenszedett hazugság! Mutasson egy kérelmet, elutasító választ! Önkormányzatunknak egyébként van egy rendelete, miszerint a kultúrházunk semmilyen pártpolitikai rendezvényre nem kiadó" sorolta Szummer László.

feljelentés
Összetartó közösség. Szentpéterúr hívei Kaposváron, Farkas László atya aranymiséjén.
Forrás: önkormányzat

Támadások kereszttüzében

A videó megjelenése óta a polgármestert folyamatosan támadják és fenyegetik a különféle internetes felületeken a tiszás kommentelők. "Ha ez a Tisza Párt, köszönöm szépen, mi ebből nem kérünk!", szögezte le Szummer László, hozzátéve: jogi útra tereli a történteket. 

A feljelentés oka

  • becsületsértés
  • rágalmazás
  • s bár nem jogi kategória: hazugság

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu