"Ha ez a Tisza Párt, köszönöm szépen, mi ebből nem kérünk!" – fenyegetik a kommentelők a polgármestert

Szummer László 2023. december 19. óta vezeti a települést, előbb al-, majd megválasztott polgármesterként. "Soha nem gondoltam volna, hogy valaha ilyen helyzetbe kerülök", mondta. Az internetre ugyanis felkerült egy videó "Magyar Péter balatonboglári produkciójáról", s itt egy szentpéterúri nő a polgármestert rágalmazó gondolatokat fogalmazott meg - fejtette ki videójában Szentpéterúr első embere. A településvezető közösségi oldalán emlékeztetett: többek között fideszes polgármesternek minősítette őt a felszólaló. S nem csak ezért, de: Szummer László feljelentést tesz.

Szummer László elmondta: a Tisza Párt fórumán felszólaló nő azzal is megrágalmazta, hogy rettegésben élnek a település lakói. A polgármester feljelentést tesz.

Feljelentés a rágalmak miatt

– Független polgármesterként úgy gondolom, kötelességem a mindenkori magyar kormánnyal jó kapcsolatot ápolni annak érdekében, hogy településünk fejlődhessen, hiszen erre esküdtem fel. Azzal is megrágalmazott, hogy rettegésben élnek településünk lakói. Nos, ez is színtiszta hazugság.

A polgármester elmondása szerint az őt rágalmazó szentpéterúri nő azt is állította, hogy "járt bent nálam, és egy Tisza-rendezvényre szerette volna a kultúrotthont elkérni, amire én szerinte úgy reagáltam: egy négyzetcentiméternyi helyet sem fog kapni. Ez is szemenszedett hazugság! Mutasson egy kérelmet, elutasító választ! Önkormányzatunknak egyébként van egy rendelete, miszerint a kultúrházunk semmilyen pártpolitikai rendezvényre nem kiadó" – sorolta Szummer László.

Összetartó közösség. Szentpéterúr hívei Kaposváron, Farkas László atya aranymiséjén.

Támadások kereszttüzében

A videó megjelenése óta a polgármestert folyamatosan támadják és fenyegetik a különféle internetes felületeken a tiszás kommentelők. "Ha ez a Tisza Párt, köszönöm szépen, mi ebből nem kérünk!", szögezte le Szummer László, hozzátéve: jogi útra tereli a történteket.