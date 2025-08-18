augusztus 18., hétfő

Fejlesztés

36 perce

Helyreállították a balesetveszélyes lépcsőt a zalai település kultúrházánál

Tornyiszentmiklóson falunapot tartottak szombaton, ahol a Kerti Sándor Kulturális Egyesület több mint 4 millió forintos fejlesztésből modernizálta a művelődési házat. Arról, hogy pontosan milyen fejlesztés történt, Bene Nándor polgármester beszélt a portálunknak.

Benedek Bálint

A Magyar falu program falusi civil alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton szerepelt sikerrel a kulturális egyesület, s végrehajthatta a fejlesztést. A falunappal egybekötött eseményre Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, valamint Bata Hajnalka, a vármegyei közgyűlés alelnöke is ellátogatott.

fejlesztés
A fejlesztés során megszépült művelődési ház előtt, balról: Nyéki Gyula önkormányzati képviselő a burkolási munkák kivitelezője, Aranyosné Fehér Hajnalka, a Kerti Sándor Kulturális Egyesület vezetője, Bene Nándor és dr. Novák Anett jegyző
Fotó: ZH

Fejlesztés: a művelődési ház belsejére költötték

Bene Nándor, Tornyiszentmiklós polgármestere elmondta: a fejlesztésre több mint 4 millió forintot nyert el a kulturális egyesület. Ebből a pénzből a művelődési ház már balesetveszélyes két lépcsőzetének újraburkolására, az öltöző, a konyha és mellékhelyiségek kifestésére, illetve a nyílászárók mázolására volt lehetőség.

Sokat segített a pályázat

– A Kerti Sándor Kulturális Egyesület megalakulása óta Tornyiszentmiklós és a környező települések – határainkon innen és túl, világi és egyházi kulturális rendezvényeit színesíti – mondta méltatásában Bene Nándor. – Fellépéseik többnyire a helyi kultúrházba történnek, rendezvényeinkhez és működésünkhöz szükséges szakmai eszközök biztosítottak, ám az önkormányzat által ingyenesen biztosított helyiségek elavultak, lelakottak. Az önkormányzat felelős gazdálkodása mellett sem képes önerőből az épületet felújítani, ezért a közös célok és együttműködés megerősítése érdekében az egyesület jelen pályázat keretében segítséget nyújtott. A megvalósult felújítási munkák finanszírozása nagy segítséget jelent az önkormányzatnak, valamint biztonságosabb és kulturáltabb környezetet biztosíthatunk az egyesületünknek. Hisszük, hogy a kultúra a társadalomban való lét egyik fontos velejárója. Ennek hiánya a közösségi programokat elmaradását, a helyi közösségi élet elhalását, a település elhidegülését okozza.

 

