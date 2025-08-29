augusztus 29., péntek

Divat és trend

1 órája

A szürke ötven árnyalata: vajon itthon is leáldozott a kék farmernek? Most kiderül!

Címkék#hangulati#farmer divat#trend#szín

Sokan követik az öltözködési trendeket, másokat viszont hidegen hagy a hazai és nemzetközi stílus, szerintük csupán legyen praktikus a ruhadarab. Érdekes mindazonáltal, ahogy a farmer divat 2025-ben alakul. Egyesek szerint leáldozott a kék farmer ideje, ősszel új trend hódít majd. Szakértőt kérdeztünk, valóban temethetjük kedvencünket?

Mozsár Eszter
A szürke ötven árnyalata: vajon itthon is leáldozott a kék farmernek? Most kiderül!

Zalaegerszegen egy nyári délután. Vannak, akik szívesen hordanak kék farmert.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Egyes szakértők szerint az őszi divat átalakíthatja ruhatárunkat, ugyanis lehet, hogy leáldozik a kék farmer ideje. Helyette inkább a szürke és annak árnyalatai hódítanak majd, írja a femcafe portál. A szürke farmer „egy olyan esztétikai és hangulati váltás, amely tökéletesen illeszkedik a modern minimalizmushoz és a kifinomult, visszafogott eleganciához. Miközben a kék farmer a hétköznapiság kényelmes ikonja marad, a szürke denim frissebb, kifinomultabb választásként jelenik meg – egy olyan darabként, amely egyszerre kortárs és időtlen”, olvasható a cikkben. Mi azért megkérdeztünk egy divattervezőt, aki a Zala Megyei Népművészeti Egyesület hívására több workshopot tartott már régiónkban. A Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagja, Molnár-Madarász Melinda Meyke folyamatos szereplője amúgy a Mesterségek Ünnepe divatbemutatóinak. A farmer divat 2025-ben némiképp átalakult a korábbiakhoz képest.  

farmer divat 2025
A farmer divat 2025-ben változhat, ám a kék farmer valószínűleg marad. Molnár-Madarász Melinda Meyke egy korábbi zalaegerszegi rendezvényen. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az erős vásznú farmer tulajdonképpen egy munkaruha, ami az amerikai kultúrából gyűrűzött be hozzánk a 60-70-es években. Akkoriban ez elég szerencsétlenül házasodott össze a hippi mozgalom alatt a magyar népi kultúrával, s mi nem igazán szeretjük, ha ezt összemossák. Ma már nem igazán látunk kalocsai hímzésű farmerruhát. A magyar népi kultúrában nem a legmegfelelőbb anyagválasztás, ám a mindennapok során nagyon sokoldalú darab – felelte érdeklődésünkre Molnár-Madarász Melinda Meyke. 

farmer divat 2025
A kék farmer mellényként is divatos még. 
Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Farmer divat 2025: fauna színek inkább a szürke mellett

2025-ben a fauna színek határozzák meg a divatot. Valóban sokáig használták a kék árnyalatait a világtrendben, s nem gondolom, hogy teljesen leáldozna a kék farmer népszerűsége folytatta a divattervező. A divatszínek mindig pulzálnak, változnak, ám az alapszínek – kék, sárga, piros és azok árnyalatai – megmaradnak. A 2026-os trendben ismét „munkaruha” stílusban tér vissza a farmer, például bő kertésznadrágok formájában. Nem merném teljesen határozottan kijelenteni, hogy leáldozna a kék farmernek. Mindig fognak ilyet gyártani, ugyanis igény van rá. Gondoljunk bele, egy teltkarcsúbb sosem a világosabb árnyalatot fogja keresni, hanem a sötétebb színt, így lehet, hogy nem a poros szürkét választja, hanem a denim kéket.

Molnár-Madarász Melinda Meyke arra is felhívta a figyelmet, sokkal fontosabb az egyéni stílusunk, Illetve az, hogy mennyire érezzük jól magunkat egy-egy ruhadarabban, s azt nem mindig egy adott trend, divatőrület színvilága határozza meg. Ami egyébként mindig változik. 2024-ben például inkább a kobaltkék hódított világszerte, 2025-ben pedig a tengerpart, a természet púderesebb világa jelenik meg. A divattervező hozzátette, Magyarországra általában két évvel később érkezik a világtrend, s talán a fiatalok jobban követik a nemzeti irányvonalakat. 

 

