A szürke ötven árnyalata: vajon itthon is leáldozott a kék farmernek? Most kiderül!

Egyes szakértők szerint az őszi divat átalakíthatja ruhatárunkat, ugyanis lehet, hogy leáldozik a kék farmer ideje. Helyette inkább a szürke és annak árnyalatai hódítanak majd, írja a femcafe portál. A szürke farmer „egy olyan esztétikai és hangulati váltás, amely tökéletesen illeszkedik a modern minimalizmushoz és a kifinomult, visszafogott eleganciához. Miközben a kék farmer a hétköznapiság kényelmes ikonja marad, a szürke denim frissebb, kifinomultabb választásként jelenik meg – egy olyan darabként, amely egyszerre kortárs és időtlen”, olvasható a cikkben. Mi azért megkérdeztünk egy divattervezőt, aki a Zala Megyei Népművészeti Egyesület hívására több workshopot tartott már régiónkban. A Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagja, Molnár-Madarász Melinda Meyke folyamatos szereplője amúgy a Mesterségek Ünnepe divatbemutatóinak. A farmer divat 2025-ben némiképp átalakult a korábbiakhoz képest.

A farmer divat 2025-ben változhat, ám a kék farmer valószínűleg marad. Molnár-Madarász Melinda Meyke egy korábbi zalaegerszegi rendezvényen.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

– Az erős vásznú farmer tulajdonképpen egy munkaruha, ami az amerikai kultúrából gyűrűzött be hozzánk a 60-70-es években. Akkoriban ez elég szerencsétlenül házasodott össze a hippi mozgalom alatt a magyar népi kultúrával, s mi nem igazán szeretjük, ha ezt összemossák. Ma már nem igazán látunk kalocsai hímzésű farmerruhát. A magyar népi kultúrában nem a legmegfelelőbb anyagválasztás, ám a mindennapok során nagyon sokoldalú darab – felelte érdeklődésünkre Molnár-Madarász Melinda Meyke.

A kék farmer mellényként is divatos még.

Fotó: Pezetta Umberto / Zalai Hírlap

Farmer divat 2025: fauna színek inkább a szürke mellett

– 2025-ben a fauna színek határozzák meg a divatot. Valóban sokáig használták a kék árnyalatait a világtrendben, s nem gondolom, hogy teljesen leáldozna a kék farmer népszerűsége – folytatta a divattervező. – A divatszínek mindig pulzálnak, változnak, ám az alapszínek – kék, sárga, piros és azok árnyalatai – megmaradnak. A 2026-os trendben ismét „munkaruha” stílusban tér vissza a farmer, például bő kertésznadrágok formájában. Nem merném teljesen határozottan kijelenteni, hogy leáldozna a kék farmernek. Mindig fognak ilyet gyártani, ugyanis igény van rá. Gondoljunk bele, egy teltkarcsúbb sosem a világosabb árnyalatot fogja keresni, hanem a sötétebb színt, így lehet, hogy nem a poros szürkét választja, hanem a denim kéket.