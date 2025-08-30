19 perce
Luxus, lóvásár és „élőbaba szépségverseny” – ilyen volt a nagy kiállítás Zalaegerszegen (képek)
Száz évvel ezelőtt, 1925. augusztus 29-től szeptember 2-ig ezrével érkeztek látogatók a zalai megyeszékhelyre, hogy megtekintsék a Faluszövetség, a Stefánia Szövetség és a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Zalaegerszeg várossal karöltve megszervezett, a vármegye egészére kiterjedő mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari, művészeti, kulturális és egészségügyi kiállítását.
Az 1920-ban alapított Faluszövetség – 1923-tól Falu Országos Földmíves Szövetség – azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a falusi lakosság gazdasági, egészségügyi és kulturális felemelkedését. „Zala vármegye polgárai! Kiállításunkkal azt akarjuk megmutatni, hogy élni tudunk, élni akarunk, mert élnünk kell!” – olvasható a korabeli programfüzetben. A Faluszövetség századik vándorkiállítását a kormányzó nyitotta meg Cegléden 1925 augusztusában. A jubileum alkalmából az ország tíz településén, köztük Zalaegerszegen rendeztek hasonló seregszemlét, amelyről a Nemzeti Újság hosszú cikkben és képes mellékletben tudósított.
Két herceg volt a fővédnök
A kiállítás védnökének felkérték többek között herceg Esterházy Pál és herceg Festetics Tasziló földbirtokosokat, Sztankovics János keszthelyi gazdasági akadémiai igazgatót és dr. Tarányi Ferenc főispánt. A rendezvény elnöke Bődy Zoltán alispán, igazgatója Czobor Mátyás polgármestere lett. Harminc szakcsoportban folyt az előkészítő munka, amelyek vezetésével a megye jeles szakembereit bízták meg. A megye egész területéről várták a gazdálkodók, iparosok, üzemek jelentkezését, mellettük néhány megyén kívüli és fővárosi cég is bemutatkozhatott. A MÁV és a Délivasút 50%-os kedvezményt biztosított a rendezvényre utazóknak.
Szanatóriumban helyezték el a vendégeket
A kiállítást egybekötötték több más jelentős eseménnyel. Ekkor került sor a Zalavármegyei Községi és Körjegyzők Egyesületének közgyűlésére a Katolikus Házban, valamint a Magyar Városok Országos Kongresszusára a városházán. A bérleti szerződés felmondása miatt az Arany Bárány nem működött, így történhetett meg, hogy a szállodahiánnyal küzdő város az új szanatóriumban helyezte el a kongresszusra érkező polgármestereket. Dr. Vass József miniszterelnökhelyettes, népjóléti és munkaügyi miniszter augusztus 29-én délelőtt avatta fel az Országos Munkásbiztosító Pénztár róla elnevezett 224 férőhelyes tüdőbeteg szanatóriumát, amelyet az első világháborús fogolytáborból, majd internálótáborból (mai külső kórház területe) alakítottak át. A szanatóriumi állomásról vasúton érkeztek Zalaegerszegre a vendégek, onnan kocsikon vonultak a polgári leányiskola udvarára, ahol a miniszter ünnepélyes keretek között megnyitotta a kiállítást. Az ezt követő városi díszközgyűlésen a polgármester díszpolgári oklevelet adott át Vass Józsefnek, amelyet Göbel Árpád, a gimnázium művésztanára tervezett.
A meghívottak fogatokon, autókon vonultak ki a díszkapukkal dekorált útvonalon a szanatóriumba közös vacsorára. A másnap reggeli szentmisét a katolikus pap hivatású Vass József népjóléti miniszter tartotta a plébániatemplomban.
Több mint 4 ezer tárgyat állítottak ki
Az első világháború idején elszegényedett város eladni kényszerült az Arany Bárány szállodát és a lovardát, így 1925-ben nem volt a birtokában olyan épület, ahol a kiállítás közel négyszáz résztvevőjének több mint négyezer tárgya együtt elfért volna. A rendezvény anyagát így a belváros egymáshoz viszonylag közel fekvő épületei között osztották szét.
- A központi elemi iskolában a fém-, bútor-, kárpitos-, kályha- és gyáripar, mezőgazdaság, malomipar, méhészet, erdészet, vadászat, halászat, borászat, szőlészet, szövetkezetügy és kereskedelem képviselői kaptak helyet. Itt szemléltették kísérleti eredményeiket Festetics Tasziló, a zalavári apátság és a keszthelyi akadémia növénynemesítői. Zalaegerszeg város központi szeszfőző vállalatát aranyéremmel tüntették ki, a zamatos párlatokat a látogatók is megízlelhették.
- A felsőkereskedelmi iskolában az iskolaügy, háziipar, háztartás, kézimunka, közlekedésügy, kisebb iparágak és a ruházati ipar kiállítói mutatkoztak be, az udvaron a mezőgazdasági és egyéb gépeket tekinthette meg a közönség. Sipos Dezső zalaegerszegi kőfaragómester Göbel Árpád művésztanár tervei alapján díszes kivitelű márványtáblákat faragott a gimnázium és az ipartestület hősi halottjainak emlékére. Hatos Kálmán búcsúszentlászlói szövészete számos megrendelést kapott, jó minőségű és tetszetős termékeit a népjóléti miniszter is megdicsérte. A megyeszékhelyi Lusker János elektrotechnikai cége saját rendszerű kútberendezésével és borsajtójával vívta ki a gazdaságok elismerését.
- A központi óvodában a dísz- és konyhakertészet terményeit lehetett megcsodálni, fokozott érdeklődés övezte a zalaegerszegi Neumayr Pál kertészeti vállalatának facsemetekiállítását. Az udvaron cserkésztábor és -konyha bemutató vonzotta a látogatókat.
- A polgári leányiskolában az egészségügy, iparművészet, fényképezés, festészet, szobrászat és a kocsigyártás kiállítói várták az érdeklődőket. A városi villanytelep által a rádióteremben elhelyezett készülékek tetszést arattak, a rádiókoncerteket tömegesen kereste fel a közönség. A művészeti tárlaton sok egyéb között a Faluszövetség plakátpályázatát elnyerő, Türjén letelepedett Pataky Andor kerámiatárgyai, szobrai és festményei keltettek figyelmet.
- A vármegyeházán a régészet, történelem, kultúra, községfejlesztés, nép- és közismeret témakörök tárgyait mutatták be.
- A Gazdasági Egyesület székházát a tejtermékgyártók foglalták el, működő fejőgépet is láthattak az oda betérők.
- A vásártéren zajlott a tenyész- és haszonállatkiállítás, valamint díjazás. Különösen a pölöskei uradalom hatalmas igavonó állatainak volt nagy nézőközönsége.
- A lóvásártéren fogat- és vontatóversenyt rendeztek.
- A városházán kertészeti ismeretterjesztő előadások hangzottak el.
- A védőnői szolgálat elődjének tekinthető Stefánia Szövetség „élőbaba kiállítást és szépségversenyt” hirdetett meg a Deák téri parkba. A szegényebb asszonyoknak előzetesen ruhaanyagot osztottak, hogy egyformán öltöztethessék fel kisgyermekeiket. A helyszíneken magyar csárda, falatozó, cukrászda szolgálta ki a megéhező vendégeket.
A Faluszövetség 1925. évi zalaegerszegi kiállítása az ipari, kereskedelmi és kulturális élet fejlődésének előmozdítását megcélozva fontos lépést jelentett a vidéki elzártságból kivezető úton.