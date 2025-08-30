augusztus 30., szombat

Luxus, lóvásár és „élőbaba szépségverseny” – ilyen volt a nagy kiállítás Zalaegerszegen (képek)

Száz évvel ezelőtt, 1925. augusztus 29-től szeptember 2-ig ezrével érkeztek látogatók a zalai megyeszékhelyre, hogy megtekintsék a Faluszövetség, a Stefánia Szövetség és a Zalavármegyei Gazdasági Egyesület Zalaegerszeg várossal karöltve megszervezett, a vármegye egészére kiterjedő mezőgazdasági, kereskedelmi, ipari, művészeti, kulturális és egészségügyi kiállítását.

Simon Beáta

Az 1920-ban alapított Faluszövetség – 1923-tól Falu Országos Földmíves Szövetség – azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a falusi lakosság gazdasági, egészségügyi és kulturális felemelkedését. „Zala vármegye polgárai! Kiállításunkkal azt akarjuk megmutatni, hogy élni tudunk, élni akarunk, mert élnünk kell!” – olvasható a korabeli programfüzetben. A Faluszövetség századik vándorkiállítását a kormányzó nyitotta meg Cegléden 1925 augusztusában. A jubileum alkalmából az ország tíz településén, köztük Zalaegerszegen rendeztek hasonló seregszemlét, amelyről a Nemzeti Újság hosszú cikkben és képes mellékletben tudósított.

Faluszövetség
A Faluszövetség 1925. évi zalaegerszegi kiállításának plakátja, amelyet a Türjén élő Pataky Andor festő, szobrász és keramikus tervezett (Forrás: OSZK)

Két herceg volt a fővédnök

A kiállítás védnökének felkérték többek között herceg Esterházy Pál és herceg Festetics Tasziló földbirtokosokat, Sztankovics János keszthelyi gazdasági akadémiai igazgatót és dr. Tarányi Ferenc főispánt. A rendezvény elnöke Bődy Zoltán alispán, igazgatója Czobor Mátyás polgármestere lett. Harminc szakcsoportban folyt az előkészítő munka, amelyek vezetésével a megye jeles szakembereit bízták meg. A megye egész területéről várták a gazdálkodók, iparosok, üzemek jelentkezését, mellettük néhány megyén kívüli és fővárosi cég is bemutatkozhatott. A MÁV és a Délivasút 50%-os kedvezményt biztosított a rendezvényre utazóknak.

Az 1930 körül készült képeslapon az Országos Munkásbiztosító Pénztár tüdőbeteg szanatóriuma látható (mai külső kórház területe), amelyet az 1925. évi kiállítás alkalmával dr. Vass József miniszterelnökhelyettes, népjóléti és munkaügyi miniszter avatott fel (Forrás: Göcseji Múzeum)

Szanatóriumban helyezték el a vendégeket

A kiállítást egybekötötték több más jelentős eseménnyel. Ekkor került sor a Zalavármegyei Községi és Körjegyzők Egyesületének közgyűlésére a Katolikus Házban, valamint a Magyar Városok Országos Kongresszusára a városházán. A bérleti szerződés felmondása miatt az Arany Bárány nem működött, így történhetett meg, hogy a szállodahiánnyal küzdő város az új szanatóriumban helyezte el a kongresszusra érkező polgármestereket. Dr. Vass József miniszterelnökhelyettes, népjóléti és munkaügyi miniszter augusztus 29-én délelőtt avatta fel az Országos Munkásbiztosító Pénztár róla elnevezett 224 férőhelyes tüdőbeteg szanatóriumát, amelyet az első világháborús fogolytáborból, majd internálótáborból (mai külső kórház területe) alakítottak át. A szanatóriumi állomásról vasúton érkeztek Zalaegerszegre a vendégek, onnan kocsikon vonultak a polgári leányiskola udvarára, ahol a miniszter ünnepélyes keretek között megnyitotta a kiállítást. Az ezt követő városi díszközgyűlésen a polgármester díszpolgári oklevelet adott át Vass Józsefnek, amelyet Göbel Árpád, a gimnázium művésztanára tervezett.

Az állatkiállításon I. díjat nyert mének (Vörös és Sugár) és üszők (Marcsa és Liszka) Zalaegerszeg város gazdaságából (Forrás: Nemzeti Újság, 1925)

A meghívottak fogatokon, autókon vonultak ki a díszkapukkal dekorált útvonalon a szanatóriumba közös vacsorára. A másnap reggeli szentmisét a katolikus pap hivatású Vass József népjóléti miniszter tartotta a plébániatemplomban.

A kiállítás programfüzetének címlapja (Forrás: MNL ZVL)

Több mint 4 ezer tárgyat állítottak ki

Az első világháború idején elszegényedett város eladni kényszerült az Arany Bárány szállodát és a lovardát, így 1925-ben nem volt a birtokában olyan épület, ahol a kiállítás közel négyszáz résztvevőjének több mint négyezer tárgya együtt elfért volna. A rendezvény anyagát így a belváros egymáshoz viszonylag közel fekvő épületei között osztották szét. 

  • A központi elemi iskolában a fém-, bútor-, kárpitos-, kályha- és gyáripar, mezőgazdaság, malomipar, méhészet, erdészet, vadászat, halászat, borászat, szőlészet, szövetkezetügy és kereskedelem képviselői kaptak helyet. Itt szemléltették kísérleti eredményeiket Festetics Tasziló, a zalavári apátság és a keszthelyi akadémia növénynemesítői. Zalaegerszeg város központi szeszfőző vállalatát aranyéremmel tüntették ki, a zamatos párlatokat a látogatók is megízlelhették. 
  • A felsőkereskedelmi iskolában az iskolaügy, háziipar, háztartás, kézimunka, közlekedésügy, kisebb iparágak és a ruházati ipar kiállítói mutatkoztak be, az udvaron a mezőgazdasági és egyéb gépeket tekinthette meg a közönség. Sipos Dezső zalaegerszegi kőfaragómester Göbel Árpád művésztanár tervei alapján díszes kivitelű márványtáblákat faragott a gimnázium és az ipartestület hősi halottjainak emlékére. Hatos Kálmán búcsúszentlászlói szövészete számos megrendelést kapott, jó minőségű és tetszetős termékeit a népjóléti miniszter is megdicsérte. A megyeszékhelyi Lusker János elektrotechnikai cége saját rendszerű kútberendezésével és borsajtójával vívta ki a gazdaságok elismerését. 
  • A központi óvodában a dísz- és konyhakertészet terményeit lehetett megcsodálni, fokozott érdeklődés övezte a zalaegerszegi Neumayr Pál kertészeti vállalatának facsemetekiállítását. Az udvaron cserkésztábor és -konyha bemutató vonzotta a látogatókat. 
  • A polgári leányiskolában az egészségügy, iparművészet, fényképezés, festészet, szobrászat és a kocsigyártás kiállítói várták az érdeklődőket. A városi villanytelep által a rádióteremben elhelyezett készülékek tetszést arattak, a rádiókoncerteket tömegesen kereste fel a közönség. A művészeti tárlaton sok egyéb között a Faluszövetség plakátpályázatát elnyerő, Türjén letelepedett Pataky Andor kerámiatárgyai, szobrai és festményei keltettek figyelmet.
  •  A vármegyeházán a régészet, történelem, kultúra, községfejlesztés, nép- és közismeret témakörök tárgyait mutatták be. 
  • A Gazdasági Egyesület székházát a tejtermékgyártók foglalták el, működő fejőgépet is láthattak az oda betérők. 
  • A vásártéren zajlott a tenyész- és haszonállatkiállítás, valamint díjazás. Különösen a pölöskei uradalom hatalmas igavonó állatainak volt nagy nézőközönsége. 
  • A lóvásártéren fogat- és vontatóversenyt rendeztek.
  • A városházán kertészeti ismeretterjesztő előadások hangzottak el. 
  • A védőnői szolgálat elődjének tekinthető Stefánia Szövetség „élőbaba kiállítást és szépségversenyt” hirdetett meg a Deák téri parkba. A szegényebb asszonyoknak előzetesen ruhaanyagot osztottak, hogy egyformán öltöztethessék fel kisgyermekeiket. A helyszíneken magyar csárda, falatozó, cukrászda szolgálta ki a megéhező vendégeket.

A Faluszövetség 1925. évi zalaegerszegi kiállítása az ipari, kereskedelmi és kulturális élet fejlődésének előmozdítását megcélozva fontos lépést jelentett a vidéki elzártságból kivezető úton.

 

