Luxus, lóvásár és „élőbaba szépségverseny” – ilyen volt a nagy kiállítás Zalaegerszegen (képek)

Az 1920-ban alapított Faluszövetség – 1923-tól Falu Országos Földmíves Szövetség – azzal a céllal jött létre, hogy támogassa a falusi lakosság gazdasági, egészségügyi és kulturális felemelkedését. „Zala vármegye polgárai! Kiállításunkkal azt akarjuk megmutatni, hogy élni tudunk, élni akarunk, mert élnünk kell!” – olvasható a korabeli programfüzetben. A Faluszövetség századik vándorkiállítását a kormányzó nyitotta meg Cegléden 1925 augusztusában. A jubileum alkalmából az ország tíz településén, köztük Zalaegerszegen rendeztek hasonló seregszemlét, amelyről a Nemzeti Újság hosszú cikkben és képes mellékletben tudósított.

A Faluszövetség 1925. évi zalaegerszegi kiállításának plakátja, amelyet a Türjén élő Pataky Andor festő, szobrász és keramikus tervezett (Forrás: OSZK)

Két herceg volt a fővédnök

A kiállítás védnökének felkérték többek között herceg Esterházy Pál és herceg Festetics Tasziló földbirtokosokat, Sztankovics János keszthelyi gazdasági akadémiai igazgatót és dr. Tarányi Ferenc főispánt. A rendezvény elnöke Bődy Zoltán alispán, igazgatója Czobor Mátyás polgármestere lett. Harminc szakcsoportban folyt az előkészítő munka, amelyek vezetésével a megye jeles szakembereit bízták meg. A megye egész területéről várták a gazdálkodók, iparosok, üzemek jelentkezését, mellettük néhány megyén kívüli és fővárosi cég is bemutatkozhatott. A MÁV és a Délivasút 50%-os kedvezményt biztosított a rendezvényre utazóknak.

Az 1930 körül készült képeslapon az Országos Munkásbiztosító Pénztár tüdőbeteg szanatóriuma látható (mai külső kórház területe), amelyet az 1925. évi kiállítás alkalmával dr. Vass József miniszterelnökhelyettes, népjóléti és munkaügyi miniszter avatott fel (Forrás: Göcseji Múzeum)

Szanatóriumban helyezték el a vendégeket

A kiállítást egybekötötték több más jelentős eseménnyel. Ekkor került sor a Zalavármegyei Községi és Körjegyzők Egyesületének közgyűlésére a Katolikus Házban, valamint a Magyar Városok Országos Kongresszusára a városházán. A bérleti szerződés felmondása miatt az Arany Bárány nem működött, így történhetett meg, hogy a szállodahiánnyal küzdő város az új szanatóriumban helyezte el a kongresszusra érkező polgármestereket. Dr. Vass József miniszterelnökhelyettes, népjóléti és munkaügyi miniszter augusztus 29-én délelőtt avatta fel az Országos Munkásbiztosító Pénztár róla elnevezett 224 férőhelyes tüdőbeteg szanatóriumát, amelyet az első világháborús fogolytáborból, majd internálótáborból (mai külső kórház területe) alakítottak át. A szanatóriumi állomásról vasúton érkeztek Zalaegerszegre a vendégek, onnan kocsikon vonultak a polgári leányiskola udvarára, ahol a miniszter ünnepélyes keretek között megnyitotta a kiállítást. Az ezt követő városi díszközgyűlésen a polgármester díszpolgári oklevelet adott át Vass Józsefnek, amelyet Göbel Árpád, a gimnázium művésztanára tervezett.