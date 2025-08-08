Nem kellenek sztárvendégek, önmagát ünnepli a zalai közösség

A falunapok sorozata egy jeles eseményhez, a település első írásos említésének 750. évfordulójához kötődik. Erdei Csaba polgármester elmondta: 1996-ban néhány lelkes helyi lakos döntött úgy, hogy közös összefogással megemlékeznek erről a történelmi eseményről, s ebből nőtte ki magát a falunapok sorozata. Történelmi visszatekintés idén is volt, ám ezúttal rövidebb időszakot ölelt fel a múltidézés, hiszen most egy zalacsébi falunapok eseményeit bemutató fotó- és dokumentumtárlatot állítottak össze. Ez a kiállítás már július 25-én bemutatásra került a község művelődési házában, ám a falunap alkalmából annak helyszínén, a helyi sportpályán is lehetőséget teremtettek megtekintésére.

Gál Roland (balról), Cséberné Varga Zsuzsanna és Erdei Csaba a zalacsébi falunap megnyitóján

Fotó: Gyuricza Ferenc

A falunap a helyi közösség ünnepe

A zalacsébi falunap hosszú ideje a helyi közösség ünnepe. Erdei Csaba többször elmondta már, a helyi lakosok örömére és kedvtelésére állítanak össze programokat, amelyek megvalósítását ugyancsak a helyiek vállalják magukra. Nem hívnak sztárvendég fellépőket, hiszen számukra sokkal értékesebbek a helyi és környékbeli szereplők, illetve mindennél többet jelentenek azok a baráti találkozások és beszélgetések, amelyekre ez a program lehetőséget kínál. A közösség tehát önmagát ünnepli, s ennek jegyében a megnyitó rendezvényen Erdei Csaba az újszülötteket és szüleiket, valamint a 18. életévüket betöltött fiatalokat hívta fel a színpadra. Az elmúlt évi falunap óta két gyermekkel gyarapodott a falu lakossága, felnőttkorba pedig hárman léptek. Kitüntetések átadására is sor került a képviselő-testület döntése alapján. A község kulturális életében való többéves aktív részvételéért és közösségi munkájáért a Zalacsébért kitüntetés II. fokozatát ugyancsak ketten, Cséberné Varga Zsuzsanna és Gál Roland vehették át.