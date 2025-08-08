Zászlófelvonás és Kozsó keretezte a falunapot

Augusztus 1-jén este szórakoztató zenés programokkal indult a falunapi sorozat, amelynek szervezését ezúttal a Tófeji Fiatalok Közössége vállalta magára. A helyi sportcentrum területén felállított rendezvénysátorban a ’80-as és ’90-es évek slágereire, illetve az ezredforduló körüli időszak legismertebb zenéire szórakozhatott a közönség, miközben olyan sztárvendégeket köszönthettek a színpadon, mint a korszak zenei irányvonalát meghatározó Ámokfutók frontembere, Kozsó.

Soós László (balról), Cseresnyés Péter és Varga József a tófeji falunap ünnepélyes megnyitóján

Fotó: Gyuricza Ferenc

Zászlófelvonással indult a falunap

A szombat az ünnep méltóságát helyezte előtérbe. Ezt a célt szolgálta a délelőtt megtartott szentmise, s ezt a szándékot emelte ki a megnyitót megelőző zászlófelvonási ceremónia is, amely ugyancsak hagyományosan része a tófeji falunapoknak. Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője köszöntőbeszédében meg is emlékezett róla. Mint mondta: a zászlófelvonás ceremóniája, illetve a Himnusz elhangzása a helyenként fájdalmas, de mégis szép és gazdag történelmünket juttatja eszünkbe, a Székely Himnusz bemutatása pedig arra is emlékeztet, hogy nemcsak a határainkon belül létezik, él és virul a nemzet, hanem azokon kívül is élnek nemzettársaink, akik nekünk is erőt adva tartják, őrzik magyarságukat. Cseresnyés Péter szólt a jelenünkről is, mint mondotta: a mai zűrzavaros időszakban az a legfontosabb feladatunk, hogy kimaradjunk a világra a legnagyobb veszélyt jelentő háborúból.

Cseresnyés Péter a tófeji falunap megnyitóján

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az ünnep méltósága

Tófej testvértelepülésének, az erdélyi Gyulakutának polgármestere, Varga József először szintén az ünnep, a falunap méltóságáról beszélt. Úgy fogalmazott: egy hosszú, gyakran könyörtelenül nehéz év után szükségünk van a megállásra, pihenésre, ünneplésre. A falunap a családi kapcsolatok és a helyi közösség erősítéséről, a barátságról, egymás tiszteletéről szól, ugyanakkor a hálaadás napja is kell, hogy legyen. Gondoljunk hálával és kegyelettel elődeinkre, illetve azokra is, akik 25 évvel ezelőtt megalapozták a tófeji falunapok sorozatát.

Varga József elmondta: 13 évvel ezelőtt látogatott először Tófejre, hogy az első testvértelepülési szerződést aláírják. Azóta megkerülhetetlen része lett az életüknek ez a kapcsolat, amiért köszönetet mondott Horváth Zoltánnak, Tófej volt polgármesterének, aki hét cikluson át vezette a helyi közösséget, majd tavaly önként visszavonult a közélettől. Gyulakuta polgármestere az azóta regnáló polgármestert, Soós Lászlót is jó szívvel ajánlotta a helyi közösségnek, hiszen – mint mondta – őt is 13 éve ismeri, s biztos benne, hogy ő is megtesz mindent annak érdekében, hogy Tófej sikeres település legyen.