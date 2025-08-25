augusztus 25., hétfő

2 órája

Ne ijedjen meg, ha szokatlan hangokat hall ezen a zalai településen

Címkék#FGSZ#fáklyázás#Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság

Fáklyázással járó karbantartási munkát végez augusztus 26-án az FGSZ - jelentette be a Zalaegerszegi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság.

Zaol.hu
Fotó: Illusztráció

A munka kedden 6 -12 óra között a Devecser-Nagylengyel vezetéken, Pókaszepetken, a gázadó állomáson történik. A karbantartás a lakosságot nem veszélyezteti, ám erős fény- és hanghatással jár.

 

