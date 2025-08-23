1 órája
Egy zalai fagyizó, amit még Marco Rossi is kedvel
A nyári szezon végéhez közeledve az időjárás még mindig gondoskodik arról, hogy szeretnénk fagylalttal hűsíteni a szervezetünket. A fagylaltkészítés egyik legtapasztaltabb nagykanizsai nagyágyúja, Horváth "Mákos" Ferenc megkerülhetetlen ezen a területen. Olyannyira, hogy nincs olyan Nagykanizsán, aki ne hallott volna a kiskanizsai városrész Puncs Fagyizójáról.
Horváth "Mákos" Ferenc fagylaltjának igen jó híre van, olyannyira, hogy a portálunk Facebook oldalán hirdetett szimpátia szavazáson a Puncs tarolt. Idézet a cikkből: "A közösségi oldalunkra érkező hozzászólások alapján a vendégek véleménye szerint az abszolút favorit a Puncs Fagyizó (Nagykanizsa). A kiskanizsai családi fagylaltozó sokak szerint a legjobb „minden téren”."
Fagylalt mellett más szenvedélyei is vannak
"Mákos Feri" ezen kívül letette a névjegyét a labdarúgásban, hiszen "Sáskaország" fiatal focistái a kezei között kaptak gerincet és indultak el a nagybetűs életben. Sőt fafaragóként is hozzájárult a közösség összetartásában, olyan ember, aki sokat tesz Kiskanizsáért és persze a városáért. Ha még nem lenne elég a hobbikból, akkor imád horgászni, ilyenkor kicsit visszalassítja állandóan lüktető életét.
Horváth "Mákos" FerencFotók: Szakony Attila
Sztárok látogatják
Kapcsolatai, sportolókkal ápolt barátságai évtizedes múltra tekintenek vissza. Gyakran látogatják meg a fagyizóban ismert emberek, sztárokat mondhat szívbéli jó barátainak.
A Zaol-podcast beszélgetésben "Mákos Ferivel" szó esik:
- a gyermekkoráról,
- a fagylaltok fejlődéséről, a technológiákról, az útról, amit követ,
- a sok-sok hobbiról,
- a baráti kapcsolatairól a sztárokkal, sportolókkal, Marco Rossi-val, a magyar férfi felnőtt labdarúgó válogatott kapitányához fűződő barátságáról,
- szó esik a családról, a jövőről és a staféta átadásáról is.
Zaol podcast
