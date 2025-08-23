Egy zalai fagyizó, amit még Marco Rossi is kedvel

Horváth "Mákos" Ferenc fagylaltjának igen jó híre van, olyannyira, hogy a portálunk Facebook oldalán hirdetett szimpátia szavazáson a Puncs tarolt. Idézet a cikkből: "A közösségi oldalunkra érkező hozzászólások alapján a vendégek véleménye szerint az abszolút favorit a Puncs Fagyizó (Nagykanizsa). A kiskanizsai családi fagylaltozó sokak szerint a legjobb „minden téren”."

Horváth "Mákos" Ferenc a Zaol-podcast vendége, aki a fagylaltokról és az életének alakulásáról is beszélt

Fotó: Szakony Attila

Fagylalt mellett más szenvedélyei is vannak

"Mákos Feri" ezen kívül letette a névjegyét a labdarúgásban, hiszen "Sáskaország" fiatal focistái a kezei között kaptak gerincet és indultak el a nagybetűs életben. Sőt fafaragóként is hozzájárult a közösség összetartásában, olyan ember, aki sokat tesz Kiskanizsáért és persze a városáért. Ha még nem lenne elég a hobbikból, akkor imád horgászni, ilyenkor kicsit visszalassítja állandóan lüktető életét.