Egy zalai fagyizó, amit még Marco Rossi is kedvel

Címkék#szenvedély#Horváth " Mákos " Ferenc#Mákos Feri#Sáskaország#fagylalt

A nyári szezon végéhez közeledve az időjárás még mindig gondoskodik arról, hogy szeretnénk fagylalttal hűsíteni a szervezetünket. A fagylaltkészítés egyik legtapasztaltabb nagykanizsai nagyágyúja, Horváth "Mákos" Ferenc megkerülhetetlen ezen a területen. Olyannyira, hogy nincs olyan Nagykanizsán, aki ne hallott volna a kiskanizsai városrész Puncs Fagyizójáról.

Benedek Bálint

Horváth "Mákos" Ferenc fagylaltjának igen jó híre van, olyannyira, hogy a portálunk Facebook oldalán hirdetett szimpátia szavazáson a Puncs tarolt. Idézet a cikkből: "A közösségi oldalunkra érkező hozzászólások alapján a vendégek véleménye szerint az abszolút favorit a Puncs Fagyizó (Nagykanizsa). A kiskanizsai családi fagylaltozó sokak szerint a legjobb „minden téren”."

Horváth "Mákos" Ferenc a Zaol-podcast vendége, aki a fagylaltokról és az életének alakulásáról is beszélt
Fotó: Szakony Attila

Fagylalt mellett más szenvedélyei is vannak

"Mákos Feri" ezen kívül letette a névjegyét a labdarúgásban, hiszen "Sáskaország" fiatal focistái a kezei között kaptak gerincet és indultak el a nagybetűs életben. Sőt fafaragóként is hozzájárult a közösség összetartásában, olyan ember, aki sokat tesz Kiskanizsáért és persze a városáért. Ha még nem lenne elég a hobbikból, akkor imád horgászni, ilyenkor kicsit visszalassítja állandóan lüktető életét.

Horváth "Mákos" Ferenc

Fotók: Szakony Attila

 

Sztárok látogatják

Kapcsolatai, sportolókkal ápolt barátságai évtizedes múltra tekintenek vissza. Gyakran látogatják meg a fagyizóban ismert emberek, sztárokat mondhat szívbéli jó barátainak.

A Zaol-podcast beszélgetésben "Mákos Ferivel" szó esik:

  • a gyermekkoráról,
  • a fagylaltok fejlődéséről, a technológiákról, az útról, amit követ,
  • a sok-sok hobbiról,
  • a baráti kapcsolatairól a sztárokkal, sportolókkal, Marco Rossi-val, a magyar férfi felnőtt labdarúgó válogatott kapitányához fűződő barátságáról,
  • szó esik a családról, a jövőről és a staféta átadásáról is.

 

Zaol podcast

A dosszié további cikkei
