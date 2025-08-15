augusztus 15., péntek

Veszélyessé vált

1 órája

Hatalmas fa akadályozta a csővezeték cseréjét Nagykanizsán

A vízmű szakemberei kérték a város hivatásos tűzoltóinak segítségét, miután egy fa akadályozta egy csővezeték kicserélését Nagykanizsán, a Rózsa utcában.

Zaol.hu

Tegnap délelőtt történt az eset, a földmunkálatok miatt a 25 méter magas fenyőfa veszélyessé vált. A tűzoltók létraszerről, motoros láncfűrésszel ledarabolták, majd eltávolították, közölte a zalai katasztrófavédelmi igazgatóság. 

 

