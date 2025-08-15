Célra tarts! Lövészet, vízibicikli-bajnokság, viking tusa – ilyen a magyar válogatott felkészülése a Balatonnál (galéria, videó)

A Dániában szeptember 10-12. között rendezendő EuroSkills versenyre készülve az egyik kiemelt esemény a BEFAG lőpályán Keczeli Zoltán vezetésével

agyaggalamb-,

kispuska- és

légfegyver-lövészet volt. Ezt mentális felkészítés is kísérte, párhuzamot vonva az olimpia és a szakmák Európa-bajnoksága között.

A magyar szakképzés legjobb fiatal szakemberei Keszthelyen és Gyenesdiáson gyűltek össze, hogy részt vegyenek a szeptemberi Euroskills verseny felkészülési tréningjén

Fotó: Mészáros Annarózsa

EuroSkills verseny: a fiatalok a magyar szakképzés nagykövetei

– Szeptember 9. és 13. között kerül sor Dániában az EuroSkills versenyre. Ez a rangos esemény kétévente váltja a WorldSkills világversenyt, és mindkettő rendkívül fontos a magyar szakképzés számára – hangsúlyozta dr. Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára. – Idén 21 szakmában 26 versenyzővel készülünk, és bízunk a kiemelkedő eredményekben. A csapatépítő tréning, különösen a lövészet, segít a versenyzőknek kiszakadni a felkészülés feszültségéből, mentálisan regenerálódni, és teljes figyelemmel várni az Európa legjobbjai elleni megmérettetést.

Dr. Pálmai Gergely, a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakképzésért felelős helyettes államtitkára

Fotó: Mészáros Annarózsa

A sikerélmény a legnagyobb motiváció

Keczeli Zoltán, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész Klub vezetője kiemelte: "Fontos, hogy minden résztvevő sikerélménnyel távozzon, mert ez ösztönzi őket a fejlődésre. A lövészet során nemcsak a technikai tudásról esett szó, hanem a fegyverek történetéről és működéséről is, amit a versenyzők nagy figyelemmel hallgattak. A sportban, ahogy a szakmai versenyeken is, a folyamatos fejlődés kulcsa az, ha felismerjük a saját hiányosságainkat, és dolgozunk rajtuk".

Keczeli Zoltán, a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész Klub vezetője

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthely és Gyenesdiás: kuriózum a felkészítésben

– 2007 óta veszek részt a WorldSkills Hungary munkájában, és ez a kétnapos felkészítő már hagyománynak számít – mondta Linhart Rita, a WorldSkills Hungary hivatalos delegáltja. – Most először sikerült Keszthelyre és Gyenesdiásra hozni ezt a programot, amely általában Budapesten vagy a főváros környékén zajlik. A helyszín adottságai kiválóak a felkészülésre, és mindent megtettünk, hogy a versenyzők szakmai és élménydús programban részesüljenek.

Linhart Rita, a WorldSkills Hungary hivatalos delegáltja

Fotó: Mészáros Annarózsa

Keszthely szakképzési nagyhatalom

Csótár András, a Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Asbóth Technikum igazgatója szerint az iskola társadalmi küldetését akkor tudja igazán betölteni, ha minőségi munkatársakat képez számos szakmában, akik később biztosan megtalálják a helyüket a munkaerőpiacon és a társadalomban. Leszögezte, ehhez sokféle út vezethet, hiszen minden diák más motivációval és adottságokkal érkezik.